De Jong: "Sin Messi somos menos fuertes"

Frenkie de Jong echa de menos a Messi: "Somos un poco menos fuertes". El argentino se ha mantenido al margen del equipo desde hace un mes por una lesión en el sóleo de su pierna izquierda. Todo apunta a que Valverde podría incorporarle al conjunto blaugrana en el encuentro de este miércoles ante el Inter de Milán.

A pesar de que considera que son un equipo sólido y preparado para afrontar la competición europea, no deja de preocuparle la ausencia del argentino: Es normal porque es el mejor jugador del mundo. Incluso sin él tenemos suficientes cualidades e ideas para ganar. Sin Messi somos un poco menos fuertes, pero seguimos siendo un excelente equipo".

Acudió a la gala de los premios The Best, donde vio coronarse al argentino como mejor de la temporada: "Van Dijk ha tenido una temporada fantástica, es un jugador increíble y una persona maravillosa. Pero Messi es el mejor para mí y se merece el Balón de Oro. Es más fácil jugar ahora con Leo. Simplifica las cosas. Cuando te da la pelota, te llega también un mensaje escrito con lo que tienes que hacer. Me he fijado en él durante años".

Frenkie de Jong, en un partido del Barcelona Instagram (@frenkiedejong)

El futbolista de Países Bajos ha concedido una entrevista a La Gazzetta dello Sport donde valoraba la actualidad del equipo blaugrana antes del partido de Champions en el Camp Nou: "Es la primera vez que juego contra el Inter. Lo primero que pienso es en Sneijder y el equipo del triplete. Son un gran equipo y han mejorado mucho técnicamente. Conte es un super entrenador, ya fue campeón con el Chelsea, con la Juve... Debemos estar listos en el partido", afirma el futbolista.

Juegan con una clara ventaja, su afición les respalda desde la grada: "En el Camp Nou somos muy fuertes. Contra el Inter debemos llevarnos la victoria porque además somos el grupo más difícil. El Inter tiene un gran equipo tiene a De Vrij, Godín...", sentenció el futbolista.

