Conte: "Repetir el triplete de Mourinho con el Inter es algo casi imposible"

El Inter de Milán, invicto en Italia, es el equipo de moda en Europa. La revolución que ha propuesto Conte se ha hecho notar desde el principio. El entrenador italiano, en la previa del encuentro frente al Barcelona, habló sobre la actualidad del conjunto interista, el choque y Lukaku, la principal baja.

Sobre el delantero, ha tenido unas palabras. El ex del United ha sido clave en este inicio fulgurante y ahora no podrá disputar el partido en el Camp Nou: "No está Lukaku, porque tiene un problema en el cuádriceps. Seguía quejándose de esta molestia y hemos hecho unos análisis. Hemos preferido no arriesgar porque hace diez días que tiene este problema. Hemos descartado problemas mayores, estamos tranquilos".

Sobre el difícil grupo con rivales como Borussia Dortmund y Barcelona, Conte ha querido recalcar la importancia de este tipo de choques para el funcionamiento del equipo. "Nuestro grupo es muy bonito, interesante y difícil. Nos dimos cuenta, después del partido contra el Slavia, que si uno tiene la ambición y la esperanza de salir adelante, tenemos que sumar puntos en cualquier campo. Venimos para jugar nuestras cartas con un enorme respeto y sabiendo que tendremos un adversario para ganar la Champions", afirmaba el técnico italiano.

Antonio Conte durante el partido del Inter de Milán ante la Sampdoria

Comparado con Mou

Sus buenos resultados con el Inter no le han privado la comparación con Mourinho, técnico que hizo historia en el club italiano consiguiendo los tres títulos más importante de la temporada. Las palabras de Conte solo han servido de elogio para el portugués. "En primer lugar, estamos haciendo comparaciones con el pasado. Ya sabemos lo que hizo el Inter, fue increíble. Difícilmente se pueda repetir, así que hay mucho respeto hacia ese Inter y a Mourinho", afirmó.

Duda de Messi

Para finalizar, el entrenador habló de Messi y del inicio del jugador argentino, que ha influido al Barça: "Me espero un partido muy difícil. Nos enfrentaremos a uno de los equipos más difíciles del mundo. Messi, junto a Ronaldo, son los dos mejores jugadores del mundo y son futbolistas que pueden desequilibrar un partido", declaraba el entrenador.

"No sé si el Barcelona saldrá con todos los efectivos. Mañana tenemos que estar preparados para enfrentarnos a un Barça con Messi o sin él", finalizaba Conte la rueda de prensa en el día previo al enfrentamiento al conjunto blaugrana.

