Emery, sobre la polémica con el idioma: "Mi inglés es de seis sobre diez"

Tras las declaraciones de Saka, jugador del Arsenal, donde afirma que a veces acudía a Ljungberg para entender las explicaciones de Emery, el entrenador vasco ha querido recalcar que no hay ninguna dificultad en el idioma y que la comunicación con los jugadores es total, sin complicaciones.

"No creo que haya ningún problema, tengo conversaciones con jugadores,en particular y de manera individual con Bukayo Saka. A veces uso a Freddie (Ljungberg) para conversar con algunos jugadores de manera individual", afirmó el entrenador tras ser preguntado en rueda de prensa.

Emery dando indicaciones a sus jugadores REUTERS

Por ello, quiere incidir en la mejora del idioma desde que se encuentra en la capital de Inglaterra, algo que le ha llevado a hablar del jugador que prestaba las declaraciones que suscitaron la polémica, Bukayo Saka: "También hablé con Saka a solas en mi oficina y preparé algunas veces vídeos. He hecho vídeos con jugadores ingleses, españoles, franceses y alemanes".

Mejora con el idioma

Finalmente, ha querido dar un repaso a sus más y sus menos con el idioma tras la llegada a Londres, afirmando la notable mejoría y lo que ayuda ello al equipo: "En mi primer día hablaba fatal, mucho peor que a día de hoy, pero he seguido practicando y ahora, pienso que se me da mejor. Ahora mi inglés es, del uno al diez, quizás un seis. Con un seis creo que los jugadores pueden entenderme. Y si no, algo de ayuda siempre es buena".

