Ernesto Valverde no descarta a Dembélé para el partido de Champions contra el Inter

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, desveló que la ausencia de Ousmane Dembélé en Getafe se debió a una "pequeña molestia" que espera que "no tenga recorrido", aunque no quiso aventurarse a asegurar la presencia del francés en el partido de la Champions League frente al Inter de Milán.



Valverde no incluyó a Dembélé en la convocatoria de dieciocho jugadores frente al Getafe "más por precaución que por lesión. Después del partido con el Villarreal entrenó bien, pero ayer incluimos diecinueve jugadores por si acaso, porque tenía una pequeña molestia y espero que no tenga recorrido", dijo Valverde en conferencia de prensa.



Sobre las posibilidades de que Dembélé pueda estar disponible para el duelo contra el Inter de Milán, señaló: "Hay que esperar a mañana. Tenemos a Ansu con molestias en el tendón rotuliano y a Leo Messi fuera, así que me gustaría contar con gente para el miércoles, pero Dembélé aún no sé".

Ernesto Valverde , entrenador del Barcelona, se mostró muy satisfecho con la victoria lograda en Getafe, la primera de la temporada de su equipo como visitante, destacó a Ter Stegen como un portero con "un juego de pies increíble" y subrayó que si juegan juntos son "un equipo fuerte".

El Barcelona venció en Getafe 0-2 con un gol del uruguayo Luis Suárez en la primera parte y otro del dominicano Junior Firpo en la segunda. "El partido era fundamental, sobre todo para quitarnos la sensación de que fuera no estábamos ganando, y además sabíamos que nos iba a obligar mucho", dijo Valverde en conferencia de prensa.

Valverde destacó a su portero, el alemán Ter Stegen, que dio una asistencia de gol a Luis Suárez y salvó a su equipo con una parada muy importante a disparo de Ángel: "Tiene un juego con los pies increíble. No es la primera vez que da una asistencia de gol, pero nos da mucho en muchos sentidos. Lo de la asistencia es una anécdota y preferimos que siga parando", afirmó.

