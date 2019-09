Streaming en directo | Borussia Dortmund - Barcelona (Champions League)

El Signal Iduna Park abre sus puertas para acoger el partido entre el Borussia Dortmund y el Barcelona, correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos de la Champions League. Ambos forman parte de uno de esos grupos llamados, después del sorteo, como 'de la muerte' y es que a ellos hay que sumarles el Inter de Milán y el Slavia de Praga.

Para el debut en la Champions League, el conjunto blaugrana cuenta con el regreso de Messi. Aunque el argentino se ha quedado en el banquillo ya que sale de una lesión y todavía no ha disputado ni un solo minuto en lo que va de 2019/2020. Pero si el '10' no juega, el que sí ha entrado en el once titular es la nueva ilusión culé: el adolescente Ansu Fati.

El Borussia Dortmund no es ninguna perita en dulce. Los alemanes cuentan con jugadores importantes y de mucho peligro. Paco Alcácer, Guerreiro, Reus, Witsel.. y así una larga lista de futbolistas a tener en cuenta. En especial, un nombre: Jadon Sancho, considerado como el mejor jugador joven de la nueva generación.

Cómo seguir el partido

Desde EL ESPAÑOL os ofrecemos varias opciones para seguir el encuentro en directo. Los fans del Borussia Dortmund y el Barcelona podrán ver el minuto a minuto comentado en nuestra narración en vivo.

Otra opción es seguir, a través del player que se puede ver en la parte superior de esta página, el partido en directo con todos los datos que necesitas conocer. Gracias a Twitch, los aficionados podrán ver el minuto a minuto del partido, comentar y compartirlo con todos sus amigos.