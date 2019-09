Marcelino, de regreso al pasado: destituido nada más empezar como con el Villarreal

El Valencia ha hecho oficial la destitución de Marcelino como entrenador del club y Celades será su sustituto. El futuro del técnico asturiano ha estado en el aire durante toda la pretemporada pero finalmente continuó en el conjunto valenciano. Tras un comienzo de Liga con dudas y la presencia en Champions, la victoria ante el Mallorca parecía calmar los ánimos.

No obstante, la realidad se ha impuesto y no continuará al frente del equipo ché. Este inesperado despido pilla por sorpresa pero no es la primera vez que vive una situación similar. Marcelino acaba de vivir un auténtico 'dejavú' ya que experimentó lo mismo cuando entrenaba al Villarreal.

En el mes agosto de 2016, a tan solo unos días de la previa de Champions League frente al Mónaco, el Villarreal cortó por lo sano y decidió lo mismo que el Valencia: prescindir de los servicios del asturiano. En este caso, también queda muy poco para el inicio de la competición europea ante el Chelsea y además, tiene un cita liguera de gran exigencia en el Camp Nou.

Marcelino García Toral, en un partido del Valencia EFE

En ambas ocasiones, la principal causa del despido fueron la relación del entrenador con los máximos dirigentes del club. La falta confianza de cara a los fichajes ha sido clave para tomar esta decisión. Sin embargo, un factor importante en su destitución en el Villarreal fue su pasado en el Sporting.

El equipo gijonés se jugaba la permanencia en aquella temporada ante el conjunto valeciano. El conjunto dirigido por Marcelino perdió y su mujer escribió un mensaje en redes sociales que levantó polémica. "Objetivo cumplido. Os dejamos en Primera".

Roig recordó este hecho cuando anunció su adiós: "Es un problema de honradez en el Villarreal. No puede venir alguien y hacer lo contrario de lo que piensa el club. Es un problema con lo que sucedió la pasada temporada y con lo que estaba sucediendo esta pretemporada". Dos destituciones con grandes similitudes y que han dejado sin equipo a Marcelino.

