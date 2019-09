Piqué confirma el bombazo del contrato de Messi: "Sabía que se podía ir gratis"

Mientras la Selección jugaba en Bucarest contra Rumanía, Gerard Piqué se encontraba en Nueva York. El central del Barcelona se encuentra al otro lado del charco siguiendo de cerca el US Open, pero pasó también por las radios nocturnas españolas como algunos de sus excompañeros. Habló en El Larguero de SER y El Partidazo de COPE.

Fue preguntado por el contrato de Leo Messi, después de que El País revelara que existía una cláusula por la cual puede dejar el Barça a final de cada temporada si así lo desea. Piqué fue claro y admitió conocer dicha cláusula.

"Ya sabía que se puede ir a final de cada temporada. También sé el compromiso de Leo con el Barça y no me preocupa. Él se ha ganado decidir sobre su futuro", clarificó Piqué.

Piqué también de la posibilidad de que jugar un partido de La Liga en EEUU: "No sé si será un partido de liga u otro partido de competición oficial, pero me da la sensación de que en el futuro si el fútbol español quiere aún expandirse más y ser más global, no le queda otra que buscar este tipo de soluciones", dijo.

Piqué, en Nueva York durante un acto publicitario de la Copa Davis. Foto: Instagram (@3gerardpique)

El culebrón Neymar

También habló de Neymar y el culebrón que ha tenido al Barça enredado hasta el último minuto con la competición ya en marcha: "Muchos rumores, pero que, como en este caso,a veces no se cumplen", dijo sobre el brasileño. "Que la competición ya esté en marcha y los jugadores ya estén participando para sus equipos y que siga habiendo el proceso para intentar fichar y vender jugadores no tiene sentido", añadió.

