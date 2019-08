Los secretos de Mateu Lahoz: su equipo, su afán de protagonismo, Puyol...

Mateu Lahoz es uno de los árbitros más mediáticos del fútbol español. Durante su trayectoria, ha dejado muchos episodios divertidos con los jugadores que ha dirigido, a pesar de su difícil papel durante los partidos. El colegiado ha concedido una entrevista al diario Las Provincias para repasar varios aspectos de su carrera.

Al ser preguntado sobre el afán de protagonismo, el valenciano ha asegurado que es algo que no controla. "Los que te tildan de ese protagonismo son los que mandan de él. Es un concepto surrealista: no tengo ningún protagonismo, soy un enamorado del fútbol, lo vivo en primera persona. Lo puedo oler, oír, sentir. No voy a cambiar nada de cómo vivo mi profesión, que es mi pasión", apuntó.

También confirmó que un árbitro puede ser de un equipo aunque no se ve "bien" al ser tildado de poco "profesional". El árbitro ha confesado que fue del Castellón por Pedro Alcañiz pero finalmente se decantó por el Valencia al tener "más resonancia".

"Con 16 años, estaba dando patadas a un arco a las nueve de la noche por frustración de habernos metido siete. Pero con los años se pierde el forofismo y ahora soy mucho de los delegados de equipo; y tener a Voro es buenísimo para el VCF, porque oigo a los compañeros cómo hablan de él. Los delegados siempre te dan el lado humando independientemente de cómo acabe el partido", explicó.

Además, Mateu Lahoz ha señalado a Raúl y Ancelotti como los más carismáticos con los que se ha encontrado: "En un Schalke-Steaua, en Gelserkirchen, me encontré con Raúl recién llegado y, en el túnel de vestuarios, desprendía respeto por todos lados, sin necesidad de hablar alemán. El carisma es algo que te ilumina. Y puedes tenerlo en diferentes aspectos. Otro caso: Ancelotti, me impresionó al verlo abrazar a un jugador sustituido que estaba enfadado".

Sobre si le valoran más en el Real Madrid o en el Barcelona, afirmó que ha pitado mucho al equipo azulgrana y se ha sentido "respetado". "He tenido conversaciones con Puyol que se quedan grabadas. Y Pep Guardiola, en privado, en el Barça y en otros equipos, me ha dicho que le gusta cómo arbitro. Otra cosa es lo que digan en las ruedas de prensa", agregó.

Por último, señaló que quiere que el jugador del Getafe y del Alavés vea que lo trata con el mismo respeto que a uno del Barça o del Madrid. "No es real que los arbitrajes beneficien al Madrid y al Barça", concluyó.

