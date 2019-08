Salah carga contra el VAR: "No me gusta, el fútbol es apasionante con errores"

La llegada del VAR no ha eliminado del todo la polémica. El videoarbitraje permite corregir las decisiones y planteárselas con más detalles. Se trata de un avance que facilita su función a los árbitros pero que continúa estando en el punto de mira. Mohamed Salah se ha posicionado en contra de esta tecnología durante una entrevista a la CNN.

El futbolista egipcio se ha mostrado contundente respecto a su punto de vista: "No me gusta, siempre digo esto. No me gusta porque amo al fútbol como él es. Veo el VAR como algo bueno para proteger a los jugadores en acciones peligrosas. Sólo creo que debería ser utilizado en esos casos, para proteger a los jugadores".

Además, explicó el motivo de por qué opina de esta manera: "Yo acepto el fútbol con errores. Errores de árbitros o errores de jugadores. El fútbol es apasionante con errores". No obstante, sacó el lado positivo del VAR: "No me gusta el VAR, pero significa que tengo más opciones de marcar más goles".

Salah, en la final de la Supercopa de Europa 2019 entre Liverpool y Chelsea Reuters

El videoarbitraje llegó esta temporada a la Premier League. En numerosos enfrentamientos, ha sido el gran protagonista y ha desempeñado un papel fundamental. El VAR permite que el arbitraje sea más justo y ayuda al colegiado en la toma de decisiones aunque no en todas las ocasiones permite decidir de la manera más acertada.

