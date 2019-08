Roja por pisar el tendón de Aquiles: la regla que altera LaLiga y provocará más expulsiones

El Real Madrid y el Getafe ya conocen la nueva reglamentación arbitral respecto a las faltas a la altura del talón de Aquiles. En primer lugar fue Luka Modric contra el Celta y este domingo, Jorge Molina contra el Atlético de Madrid. Ambos vieron la roja directa por el mismo motivo en la primera jornada de La Liga 2019/2020. La norma ha generado un gran revuelo y muchos son todavía los que no la entienden.

Días antes del comienzo de La Liga, se informaron de varios cambios en el reglamento siendo este uno de ellos. "Las faltas por detrás (al tendón de Aquiles) serán castigadas con tarjeta roja", dicen las reglas del juego 2019/2020. Es decir, toda acción sin posibilidad de llegar al balón que se produzcan por detrás supondrán la expulsión directa. Los pisotones se amonestarán con tarjeta amarilla.

Sea más o menos acertada, la norma es así por lo que Modric y Jorge Molina fueron bien expulsados. Lo que no es este cambio en el reglamento para muchos, es justo. Denis Suárez, la 'víctima' del pisotón de Modric no lo pudo dejar más claro al final del partido: "No creo que hubiera intención", dijo. Y es que a la nueva norma se le reprocha que no tiene en cuenta la intencionalidad de la entrada. Si un jugador golpea en el talón de Aquiles del rival, verá la roja.

Las jugadas que el VAR revisó y acabaron en roja

La jornada ha dejado dudas respecto a la norma y es que se han visto acciones similares a las de Modric y Jorge Molina que no fueron revisadas por el VAR. En concreto son dos: el pisotón de Januzaj a Paulista en el Valencia - Real Sociedad y una acción similar de Míchel sobre Loren en el Betis - Valladolid. Ambos jugadores salieron impunes de las jugadas y abrieron el debate.

Las jugadas que el VAR no revisó

Desconcierto entre los equipos

Tras la primera jornada, el desconcierto es máximo y la disparidad de opiniones reinan. Bordalás y Simeone no se ponían de acuerdo sobre las explicaciones que habían recibido de los árbitros sobre este tipo de acciones. "Nos dejó bien claro que esta norma entra cuando había intencionalidad", decía el técnico azulón. "Nos informaron que no se valora la intención cuando se pisa a un rival de espaldas. [...] Pisotón por detrás es expulsión, por delante amarilla, es lo que nos dijeron", replicó el Cholo.

Evitar lesiones como la de Cazorla

Esta nueva norma en Europa quiere evitar que haya más y peores lesiones en una zona de recuperación tan larga y dolorosa como es el tendón de Aquiles. Los jugadores tendrán que andarse con ojo ante una norma estricta y que amenaza con ver más rojas durante los partidos, pero que quiere evitar que se repitan caso como el de Cazorla, quien pasó por un calvario durante años por una lesión en el tendón de Aquiles.