El seguidor de Boca Juniors que sueña con llegar a la Fórmula 1 gracias al equipo argentino

Nicolás Varrone, piloto que compite en la F3 británica tiene el suelo de llegar a la Fórmula 1. Y quiere hacerlo con la ayuda del equipo de sus amores: el Boca Juniors.

"Sería un sueño hermoso porque soy fanático de Boca. A principios de año me invitaron a la cancha y después me reuní con algunos directivos del club para impulsar un proyecto en el que la institución me pueda representar. Todavía no hay nada concreto, pero si puedo tener un aval para llevar adelante una temporada completa bienvenido será porque voy a poder demostrar mi potencial en la F3", comentó en una entrevista en Clarín.

Además, el joven piloto tiene claro su principal objetivo de cara a los próximos años: "Ser piloto de Fórmula 1. Es lo que busco desde chico y por lo que estoy peleando, aunque sé que es un camino difícil. Pero si hago las cosas bien no es imposible porque trato de esforzarme día a día para estar cada vez más cerca de ese objetivo".

El piloto argentino ya estuvo el año pasado en La Bombonera hablando con los dirigentes del Boca Juniors para hablar sobre un proyecto que puede hacer que Varrone acabe en la Fórmula 1 con la ayuda del equipo de toda su vida.

