Maradona bromea después de ser operado: "La derecha fue la que aguantó las patadas"

Maradona continúa con su recuperación. Hace una semana fue intervenido de su rodilla, en la que es una de las dos operaciones a las que tiene que someterse y por las cuales abandono el banquillo del Dorados, y ahora ha hablado con el medio TyC Sports sobre ello.

"Me operaron la derecha porque fue la que me aguantó. Mira que zurdazo le metió, mira cómo la pinchó, mira que tiro libre... Pero la derecha fue la rodilla que me aguantó, la que se comió las patadas y a la que le daban el premio era la zurda", ha bromeado 'El Pelusa'.

El argentino es uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos, pero también ha batallado mucho contra la corrupción también después de colgar las botas: "Luché 25 años contra Blatter y Grondona porque defendí la pelota. A mí me venían a decirme que atacara a tal o a cual y a mí no me pagaban por hablar. Yo defendía a los jugadores y hoy tengo el reconocimiento de los monstruos".

Maradona, tras su operación. Foto: Instagram (@maradona)

Motivos para sonreír

Una vez se recupere, Diego Armando Maradona volverá a ser operado. Sin embargo, el exfutbolista ha tenido una gran alegría, reflejada en un fichaje realizado por Boca Juniors. "La llegada de De Rossi me llenó el alma", aseguró el mítico '10'. "Es un tipo que es millonario, que podría elegir cualquier lugar del mundo para ir a descansar y decidió venir acá, a La Boca, a la Bombonera, a Argentina...", ensalzó el ex de Barcelona o Nápoles.

