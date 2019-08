La divertida anécdota de Klopp y unos calzoncillos de Cristiano Ronaldo en la final de Kiev

El carisma y el carácter de Jürgen Klopp no dejan indiferente a nadie. Se trata de un magnífico entrenador en el terreno deportivo con una personalidad con la que se hace notar fuera del terreno de juego. El técnico alemán protagonizó una divertida anécdota en la previa de la final de Champions League de 2018.

El Liverpool se midió a un Real Madrid en el que una de las principales amenazas era Cristiano Ronaldo. Wijnaldum desveló que Klopp quiso tranquilizar el ambiente antes del encuentro y tuvo la original idea de ponerse unos calzoncillos de la marca CR7.

El alemán apareció mostrándolos por encima del pantalón como estrategia para hacer reír a sus jugadores. Durante la entrega del premio al mejor entrenador que recibió por parte de Bild, fue preguntado acerca de este divertido episodio y reconoció que aún los mantenía.

Jürgen Klopp EFE

"Todavía los tengo, pero no los he usado desde la final. Durante la final los usé deliberadamente y durante la sesión me los puse hasta debajo de los pezones. Eso fue muy divertido", confesó.

No obstante, esta estrategia no surgió efecto en la final de Kiev ante el conjunto blanco. El Liverpool cayó por 3-1 y se quedó sin levantar la Champions. Aunque el equipo de Jürgen Klopp ha obtenido su recompensa un año después al proclamarse campeón ante el Tottenham.

[Más información en: El grito de Klopp imitando a Rocky tras ganar la Supercopa: "¡Adriaaaaaaaan!"]