Víctor Valdés 'borra' al Juvenil A del Barça de la Otten Cup por la salud de sus jugadores

El pasado 19 de julio, se hacía oficial el regreso de Víctor Valdés a la entidad del Barcelona como entrenador. El exportero del conjunto azulgrana afrontaba de esta forma una nueva etapa en su carrera, cogiendo en este caso las riendas del Juvenil A. No obstante, durante la disputa de la Otten Cup, el técnico ha decidido retirar a su equipo de la disputa del tercer y cuarto puesto por motivos meramente físicos.

Tal y como ha expresado Valdés en un comunicado que se ha difundido por las redes sociales del conjunto culé, ha considerado que la intensidad del torneo es excesiva y que la salud de sus jugadores se pone en riesgo al no poder presentar un equipo en condiciones.

El tiempo de recuperación también ha sido un factor determinante para que el exguardameta del Barça haya tomado la decisión de retirar a sus chicos de la pelea por la tercera plaza. Su rival iba a ser el Everton, pero al considerar que no había margen de recuperar el tono físico tras el previo duelo de semifinales, Valdés no se lo ha pensado dos veces y su Juvenil A no seguirá adelante en la Otten Cup.

Comunicado de Víctor Valdés

"He tomado la decisión personal como máximo responsable de mi grupo de jugadores, de no disputar el partido que decidiría el tercer o cuarto clasificado del torneo Otten Cup esta mañana.

Mi decisión está basada únicamente en salvaguardar la salud de mis jóvenes jugadores ya que no estamos conformes con la organización en cuanto a los tiempos de descanso entre partido y partido.

Hoy, al caer eliminados en semifinales, no ha habido margen de recuperación, apenas 1 hora entre partidos, a un desgaste fuera de lo común para su edad y para el tramo de pretemporada en el que nos encontramos.

Sin más, quiero decir que ante el alto riesgo de lesión en mi plantilla, o algo más grave a nivel cardíaco que podría ocurrir de no tomar esta decisión, asumo toda la culpa y responsabilidad de lo que esto haya podido generar.

Miremos más por los futbolistas y el espectáculo, de momento, en mi opinión, eso no ha prevalecido, pero yo a los míos siempre los protegeré sin importar las consecuencias".

