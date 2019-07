Víctor Valdes se ofrece a Bartomeu para volver al Barcelona

Josep María Martomeu habló en una rueda este viernes sobre la dimisión de Jordi Mestre. Además, hizo mención a numerosos temas como los posibles fichajes de Neymar y Griezmann y a la posible vuelta de Víctor Valdés.

El presidente del Barcelona reveló que el exportero del equipo azulgrana, que actualmente está entrenando al Moratalaz, se ofreció para volver al club catalán en un claro síntoma de que el camino de ambos parece que

"Hablé hace unos días por teléfono con Víctor y me dijo: '¿Presi, no crees que es hora de que vuelva al Barça?. Le he seguido este año de éxitos, lo ha hecho muy bien como entrenador. Le dije que me deje unos días para ver qué propuesta y lo iremos viendo. Yo estoy encantado de que vuelva", dijo Bartomeu.

