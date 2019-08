Messi se queda fuera de la convocatoria del Barcelona para el debut en Liga ante el Athletic

Primera convocatoria de la temporada 2019/2020 de Ernesto Valverde. El entrenador extremeño llama a 19 jugadores entre los que no se encuentra Messi. El argentino cayó lesionado antes de que el Barcelona pusiese rumbo a Estados Unidos para la última parte de la pretemporada y no se ha recuperado a tiempo para visitar el Nuevo San Mamés.

De esta forma, si había alguna esperanza entre el aficionado culé de que su estrella se estrenase con sus compañeros en la edición 2019/2020 de La Liga, la convocatoria no ha dejado lugar a dudas de que la prioridad es no arriesgar lo más mínimo con el rosarino. De hecho, Valverde mandó el mensaje tajante de que, si Leo no se encontraba preparado, no se iba a forzar en absoluto su situación.

Con ello presente, el técnico azulgrana tendrá que recomponer sus piezas como ha ido haciendo durante la pretemporada y dar con la tecla adecuada para el pistoletazo de salida del campeonato doméstico. A su disposición tiene jugadores de ataque como Luis Suárez, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé y Philippe Coutinho, por lo que uno de ellos tendrá que asumir la responsabilidad de ejercer el rol del '10' culé.

◘ CONVOCATORIA

◘ #AthleticBarça

◘ San Mamés

¡Esta es la lista para el debut en la Liga!

Llega la hora de la verdad

En este sentido, el debate sobre el esquema y el planteamiento que plasmará el Barça en el Nuevo San Mamés está servido, pues el tiempo de prueba ya ha llegado a su fin y el equipo se juega los tres primeros puntos de La Liga este mismo viernes. Enfrente tendrá a un histórico como el Athletic que siempre acostumbra a poner las cosas difíciles en su feudo, por lo que el campeonato arrancará con un plato fuerte en el que la intensidad y la emoción estarán servidas desde el pitido inicial.

