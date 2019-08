Edu Aguirre no cree que el Barça fiche a Neymar: la razón del "paripé" culé

El Barcelona no da con la fórmula para fichar a Neymar. El club azulgrana no tiene dinero y se ha encontrado con unas posturas muy distanciadas en sus negociaciones con el PSG. No tiene dinero y eso ha hecho sospechar a Edu Aguirre que se trata todo de un paripé de la entidad azulgrana. El tertuliano de El Chiringuito explicó su punto de vista acerca del juego culé.

El eje de este teatro sería el temor a Messi. El delantero argentino ha pedido y está insistiendo en la vuelta de Neymar y Bartomeu trabaja para cumplir los deseos de su estrella. Sin embargo, el presidente del Barça se ha podido encontrar en un callejón sin salida.

El teatro del Barça

"Bartomeu y su directiva tienen un pánico terrible al enfado de Messi. Creo que es un paripé. La calderilla es verdad, no tiene dinero el Barça. En París hay tres aeropuertos, hay un montón de puertas para que no te vean y Abidal es un poco conocido allí...".

◘◘◘️◘️¡UFFFF! @EduAguirre7: "El BARÇA está haciendo un PARIPÉ porque le tienen PÁNICO a MESSI". #ChiringuitoNeymar pic.twitter.com/CZZTegh4Yv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 14, 2019

Miedo a Messi

"Quizás Bartomeu se arrepiente de no haberle dicho a Messi 'no se puede traer a Neymar o si quieres te rebajas los 50 netos que cobras y lo vemos'".

El Barça, sin soluciones

"Ahora están haciendo el paripé de que lo han intentado y están en un callejón sin salida".

