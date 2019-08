Ernesto Valverde: "No vamos a arriesgar con ningún jugador y menos con Messi"

El Barcelona comienza una nueva temporada en La Liga frente al Athletic en el Nuevo San Mamés. El conjunto blaugrana venía con la duda sobre la presencia de Messi en el partido, ya que arrastra unas molestias que ya le dejaron fuera de la gira por Estados Unidos. Ernesto Valverde ha comparecido ante los medios de comunicación y ha confirmado que no correrá riesgos con el argentino.

Debut ante el Athletic

"Es un partido complicado para empezar, sabemos de su potencial en San Mamés. Será complicado, porque ellos han hecho una buena pretemporada, mantienen la dinámica del curso pasado, con mucha presión arriba, con mucha intensidad. Es uno de los estadios más complicados,pero queremos empezar con buen pie y queremos ganar la tercera Liga consecutiva, que no ha ocurrido muchas veces en la historia del club".

Rumores sobre Neymar

"Estoy al margen de todas estas cuestiones. Me centro en el equipo y en los jugadores que tengo para este partido. Neymar es del PSG y ya veremos qué ocurre, pero de eso no te puedo decir nada".

Plantilla sin cerrar

"Sí, es un inconveniente. No es lo lógico. No es una pregunta nueva, lo normal es que cuando empezamos la temporada el mercado siga abierto. Lo normal es que el equipo que empieza sea el mismo que va a competir, ahora hay quince días con mercado abierto, no respiras tranquilo hasta el 31".

Actual plantel

"Estoy muy contento con la plantilla que tengo, con la actual. No sé lo que pasará después".

Objetivo

"Firmaría yo y cualquiera llegar a mayo como el año pasado, lo que quieres es llegar al 1 de mayo pudiendo ganar cuatro títulos.Y ojalá lleguemos al 1 de mayo con dos títulos, sobre todo ganando La Liga en abril, como hemos hecho dos veces, es muy difícil. Lo complicado es seguir ganando y mejorar cosas".

Fichaje de Neymar

"Estoy muy contento con los jugadores que tengo y no tengo que hablar de jugadores de otros equipos".

Estado de Messi

"No vamos a arriesgar con ningún jugador y menos con Leo. Todavía no ha entrenado con el equipo ni ha jugado. Vamos a esperar un poco, pero sigue un proceso de recuperación muy bueno".

Más de Neymar

"La mejor plantilla es la que tienes en cada momento. Nunca piensas en lo que te falta, sino en potenciar las virtudes".

Cuenta con Rakitic

"Rakitic es un jugador importante para nosotros, lo ha sido estos dos años y esperemos que lo siga siendo. Cuento con él para mañana".

¿Mejor Barça?

"Queremos jugar cada vez mejor, a veces lo consigues y ganas 5-1, otras veces te quedas un poco más corto.Si me comparan todo el día con George Clooney lo tengo difícil, si nos comparan con el mejor Barça de la historia... a veces jugamos muy bien, otras no tanto. En dos temporadas hemos perdido solo cuatro partidos de Liga y dos cuando ya éramos campeones...".

Guerra por los horarios

"Me parece increíble lo de la guerra de los horarios y los días, que no se haya solucionado. La imagen de la Liga y la Federación queda tocada. Sé que los lunes es un problema para las aficiones, pero los clubes se benefician. A mí en el Athletic me pusieron 11 o 12 veces partidos los lunes y nos quejábamos, pero los ganábamos y dejamos de quejarnos, incluso entramos en la Champions".

Dudas con el lateral derecho

"La posición de lateral derecho, tenemos a varios jugadores que pueden actuar ahí, Semedo, Wagué que ha entrado en el primer equipo y Sergi Roberto ahora está actuando en el centro el campo porque nos falta dinamismo ahí. Pero es hoy, a 15 de agosto. Hasta el 31 todo está abierto, pero pensamos que Semedo siga con nosotros".

Fichajes

"Yo soy el entrenador, trato de adaptarme a los jugadores que tengo, pero en todo lo que se hace en el club hay contraste de opiniones. No estoy pensando en si va a venir algún jugador más, sólo en el partido de mañana".

Exigencia en el Athletic

"En todas partes hay presión, en el Athletic también, allí la exigencia es muy alta. Para mí es difícil ir a San Mamés como visitante. Sé lo que aprietan en el campo y lo que aprieta el campo".

Sobre Arturo Vidal

"Arturo Vidal sigue aquí con nosotros, es un jugador nuestro y cuento con él. Ya veremos lo que sucede, digo lo mismo que de las posibles llegadas".

Juego del Athletic

"El Athletic da la sensación de que presiona aún más arriba, de que quieren más la pelota... no han tenido cambios de jugadores, es un equipo absolutamente reconocible, es un equipo solidario, será complicado superar sus líneas y su presión".

Pretemporada

"Habría ido mejor alguna semana más de entrenamiento y algún partido más, pero los viajes nos han condicionado. Estoy contento pese a las dificultades. El último partido la imagen fue muy buena".

