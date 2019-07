Granada, Las Palmas y Málaga, vetados por LaLiga para fichar

Nuevo mazazo para un equipo rescién ascendido a Primera División y otros dos que continuarán en Segunda durante la temporada 2019/2020. El diario AS ha informado de que el Granada, Las Palmas y el Málaga no podrán realizar inversiones en incorporar nuevos talentos debido a que los tres clubes han incumplido las normas impuestas en lo que se refiere al control económico.

Por su parte, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, pasó por los micrófonos de El Transistor de Onda Cero para analizar los casos de los dos equipos andaluces. En lo que se refiere al Granada, hizo hincapié en el expediente abierto por incumplir las normas: "El Granada tiene un expediente abierto por incumplimiento del control económico. A partir de ahí, la gravedad o menos gravedad del asunto no la voy a transmitir, pero tiene eso".

En cuanto al Málaga, Tebas ha rebajado la gravedad del asunto pero ha dejado claro que el hecho de que el club venda jugadores es esencial: "En estos momentos, el Málaga no tiene un problema grave, pero con nuestros sistema de control económico sabemos la tesorería que puede tener un club durante la temporada y lo que le hemos manifestado y el Málaga lo sabe es que para poder competir con seguridad y cumplir sus obligaciones con sus futbolistas, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social debe vender jugadores".

Málaga CF

El Málaga, forzado a vender

Para dar por zanjado el tema, el presidente de LaLiga aseveró que el Málaga era consciente de su situación desde el momento que su ascenso a Primera División no quedó concretado, por lo que en caso de no prescindir de jugadores, su situación puede ir a peor: "Lo saben desde el mismo momento en que no ascendió este año con el nivel de plantilla que tiene. Si no vende, se podrá encontrar con problemas importantes".

