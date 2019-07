Anaïr Lomba, retirada con 28 años por no jugar en el Espanyol: "No me agobia dar un paso atrás"

Con tan solo 28 años, Anaïr Lomba se retira del fútbol. Esta decisión viene motivada por un único motivo. La futbolista no quiere vestir otros colores que no sean los del Espanyol, equipo en el que militó durante tres temporadas.

Tantos son los sentimientos por este club que ha preferido abandonar este deporte que defender la camiseta de otra entidad. La joven compartió una carta en redes sociales en la que mostraba su amor hacia el Espanyol.

"Le puse tanto, tanto corazón, que acabó teñido de blanquiazul. Lo he intentado, de verdad, pero no puedo más. Gracias y lo siento", explicaba emocionada. EL ESPAÑOL ha podido hablar con la futbolista sobre los motivos de esta decisión tan difícil de tomar.

Pregunta: ¿En qué equipos ha jugado? ¿Cuál ha sido su trayectoria hasta llegar al Valencia?

Respuesta: Empecé en mi pueblo en la UD Guía. Después, tuve un verano que jugué unos partidos en la Unión Guardesa. Ese mismo verano me fichó el Barcelona y luego fui al Olivo. Posteriormente, comencé mi etapa en el Espanyol y por último, en el Valencia.

P: Ha tenido una carrera deportiva condicionada por las lesiones. ¿Cómo lo ha ido superando?

R: Al final las lesiones son una parte del fútbol que te hace crecer mucho y en la que aprendes mucho. Me quedo con eso. No quiero quedarme con los días de estar sola en los entrenamientos sino con que todo sirve para aprender. Eso me llevo.

P: ¿Cuál es la clave para no venirse abajo y lograr superar cada lesión?

R: Creo que el propio desarrollo de la lesión te va haciendo no rendirte. Es muy duro, son muchas horas dedicadas. Pero luego vas viendo que hay avances y que no es tan malo todo como parece. Te hace ser fuerte y hacer que las superes.

P: ¿Por qué tiene sentimientos tan grandes por el Espanyol?

R: Me siento muy identificada con lo que ellos defienden y promulgan. Sus valores son los míos y desde que llegué me acogieron muy bien, tanto el club como la afición. Me hicieron sentirme muy querida y se me metió muy dentro.

Anaïr Lomba. Foto: Instagram (@anair16)

P: ¿Por qué tomó la decisión de retirarse del fútbol con 28 años?

R: Fueron muchos meses pensando en qué hacer. Fue una decisión muy difícil. No sé todavía lo que voy a hacer pero al final no sé que me hizo tomar la decisión. Pensé que era lo mejor y lo que realmente quería porque nada me ilusionaba de esa manera que lo hace el Espanyol. Es lo que hay.

P: ¿Cuál fue la reacción por parte de su entorno?

R: Mi gente lo ha entendido, saben como soy y saben cómo siento. Es una decisión meditada y dura, y me han apoyado. Los que menos lo han entendido es gente de fuera que no conocen mi situación y que les extraña que una jugadora joven se retire.

P: ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en la decisión?

R: Tuve una lesión y no se me trató como se deben tratar esas lesiones. Tampoco me ofrecieron la renovación. Dijeron que sí en su momento, pero luego no. No me lo comunicaron, lo comunique yo. Estaba harta de lo que estaba viviendo porque fue una temporada muy dura. Yo fui la que les dijo que esto no podía ser y que no podía seguir allí. Por su parte no hubo reacción y yo lo pasé muy mal. Pero la vida seguía y apareció el Valencia y allí fui.

P: ¿Cómo fue su etapa en el Valencia?

R: Siempre me trataron muy bien, jugué mucho y mis compañeras fueron increíbles. Hacia el Valencia solo tengo palabras de agradecimiento.

P: ¿Se puede arrepentir de la decisión que ha tomado?

R: Cuando tomas una decisión, la tienes que respetar. En eso estoy ahora. Lo he dejado, no sé si dentro de un año o de dos me entrarán ganas de jugar y volveré, aunque sea de forma amateur. No sé si lo voy a llevar estrictamente. No me agobiaría tener que rectificar y dar un paso atrás. Ahora es lo que pienso y lo que creo. Por eso lo he hecho.

Anaïr Lomba vistiendo la camiseta del Espanyol. Foto: Instagram (@anair16)

P: ¿Qué opina del progreso del fútbol femenino en los últimos meses?

R: Estoy muy contenta de poder haber formado parte de ello de la manera en la que sea. Son muchos años empujando y al final se ha visto que cuando se apuesta, nosotras respondemos. Espero que solo sea el principio y que siga creciendo. Dentro de unos años espero que tengamos un deporte mas igualitario.

P: ¿Aún queda mucho por recorrer?

R: Queda mucho por recorrer, aún quedan unas diferencias enormes. Creo que nunca llegaremos a equipararnos pero todavía podemos crecer mucho más.

P: ¿Qué factores pueden impulsar que haya una mayor visibilidad del fútbol femenino?

R: Los medios tiene una gran parte de responsabilidad en impulsarlo y nosotras como jugadoras también. También es importante que las empresas apuesten por ello y las selecciones. Cuanto más producto vendes, es más fácil que te lo puedan comprar.

P: ¿Qué opina de la creación del Real Madrid Femenino?

R: El equipo femenino del Real Madrid era necesario que llegara. Llevaba muchos años pidiéndolo. Quizás se han criticado mucho las formas.

P: Ventajas y desventajas del equipo femenino del Madrid

R: El Real Madrid es un gigante que todo lo que toca lo convierte en oro. Da mucha visibilización a nivel mundial. Por contra, es como el Barcelona. Meterán dinero y al final no empieza como los demás. Llega, mete dinero y se pone arriba. Tapa a otros equipos. Al igual que es bueno para el deporte en general, para los equipos de su zona no creo que sea tanto.

