El gobierno chino acusa al City de Guardiola de "arrogancia" y de "faltarle al respeto"

El comportamiento del Manchester City dirigido por Pep Guardiola ha dejado mucho que desear durante el Premier League Asian Trophy. Se trata de un torneo que contó con el West Ham, el Wolverhampton y el Newcastle, y en el que el conjunto citizen cayó en la final por penaltis.

No obstante, las críticas no han surgido dentro del terreno de juego sino fuera. La agencia de noticias oficial del gobierno chino, Xinhua, ha puesto en duda el respeto del City hacia la afición china. "El amor de los aficionados chinos por el Manchester City no es correspondido en el territorio chino", reza el titular del editorial.

La agencia de noticias continúa asegurando que "la actitud del City en China enseña que vinieron motivados por el deseo de ganar billetes, no corazones". "Para el conjunto campeón de la Premier League, su presencia en China no fue más que una obligación comercial y su falta de entusiasmo y manera como lidiaron con los aficionados locales contrasta con lo que otros equipos hicieron aquí", apuntó.

El Manchester City, tras ganar la FA Cup EFE

Además, Xinhua señaló que "la arrogancia y falta de respeto del City a los aficionados chinos fue totalmente diferente a lo que hicieron el Wolverhampton o el Newcastle". "Esos equipos se van de China con nuevos aficionados y más respeto; el City se va sin nada", concluyó el editorial.

