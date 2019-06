Los cinco retos de Robert Moreno y las cinco incógnitas que deja Luis Enrique en la Selección

El jueves 19 de junio de 2019 será un día difícil olvidar en el seno de la Selección. Luis Enrique dejaba el cargo de seleccionador y su segundo se ponía al frente de los mandos de la nave. Un Robert Moreno que nunca había dirigido en Primera División y que siempre había permanecido a la sombra de 'Lucho' en sus aventuras como técnico.

Robert Moreno llega al banquillo de la Selección después de haber acompañado a Luis Enrique en toda su carrera en los banquillos, desde que el asturiano se hiciera cargo del filial del Barça en 2008, y pasando años después por Roma, Vigo o Barcelona. Aventuras en las que el catalán se fue formando de la mano de Luis Enrique.

Ahora, Roberto Moreno tiene ante sí el reto más grande de su carrera profesional: conducir a España hacia la Eurocopa 2020. Sin embargo, su llegada al trono de la Selección deja incógnitas respecto a la apuesta de Rubiales y Molina de continuar con el legado de Luis Enrique desde la Real Federación Española de Fútbol.

Robert Moreno: "Siempre esperé ser primer entrenador, pero no así"

Los retos de Robert con España

Idea de juego. Desde que Luis Enrique aterrizó en la Selección intentó reinventar el icónico 'tiki-taka' como hizo en el Barça. El nuevo técnico deberá continuar implantando la línea de fútbol vertical, táctico y con buen gusto por el balón que tenía España en los últimos años.

Legado de Luis Enrique. El técnico catalán ha sido la apuesta de la Federación para continuar guiando al combinado nacional español, lo que refleja la confianza depositada en la dinámica instaurada por 'Lucho' en la Selección. Robert tendrá que continuar el legado del asturiano en el banquillo, algo que de momento encamina habiendo conseguido tres victorias (Malta, 0-2; Islas Feroe, 1-4; Suecia (3-0).

Diferenciación técnica. Robert Moreno ha estado a la sombra de Luis Enrique durante casi toda su carrera profesional, algo que hace que el fantasma de 'Lucho' pulule en torno a él y le eclipse. Tendrá que salirse del molde del asturiano, huyendo de copias, y buscar sus valores como técnico, algo que le hará ser diferente en los banquillos.

Robert Moreno. Foto: Facebook (@SeFutbol)

Conquistar al grupo. El desembarco de un nuevo entrenador en un equipo nunca es tarea fácil. El catalán deberá ganarse a los pesos pesados del equipo como Ramos, Busquets, Isco y compañía para buscar el éxito personal y grupal, debiendo ganarse el favor de sus jugadores con la sabiduría que ha absorbido de Luis Enrique.

Éxito nacional. El mayor reto de Robert en el banquillo de la Selección será certificar lo que antes persiguieron otros como Hierro, Lopetegui o Luis Enrique: conseguir que España alcance la gloria. Y es que desde 2012, con la consecución de la última Eurocopa de Del Bosque, la Selección ha fracasado estrepitosamente.

Las cinco incógnitas de 'Lucho'

La baja de Luis Enrique en el núcleo de la Selección ha sido un torbellino de emociones. Su salida se ha dado de formaba confusa, con problemas personales y familiares de por medio, algo que ha dejado enrarecido el clima en el combinado nacional y deja muchas incógnitas de cara a la Eurocopa 2020.

Liderazgo. Luis Enrique ha dejado un vacío muy grande en la Selección, ya que el técnico destacaba por su marcado carácter de líder, que absorbía la presión y liberaba a sus jugadores. Se desconoce si Robert Moreno, que carece del cartel mediático de 'Lucho', podrá erigirse como el líder que necesita el equipo nacional.

Falta de experiencia. Después de un seleccionador de contrastada experiencia en la élite, habiendo incluso ganado un triplete con el Barça en 2015, ahora llega un técnico sin trayectoria en Primera para un reto mayúsculo como la Eurocopa. Y es que el técnico catalán no sabe lo que es manejar un proyecto de semejante tamaño.

No hay margen de error. Con el verano encima, los nacionales no volverán a trabajar concentrados hasta septiembre, todo ello con la Eurocopa 2020 a la vuelta de la esquina. Esto no permite fallos, ya que de no funcionar el nuevo banquillo, no habría tiempo para un nuevo proyecto nacional.

Luis Enrique y Rubiales EFE

Presión. En casi toda su trayectoria profesional Robert Moreno ha estado apartado de los focos mediáticos, trabajando desde la segunda línea. 'Lucho' cargaba con toda la presión y no se sabe si el catalán conseguirá hacerse a la presión que conlleva un banquillo de tanta exigencia.

Apuesta arriesgada. La salida de Luis Enrique de la Selección de forma acelerada y repentina deja a la RFEF en una postura complicada. Se desconoce si la apuesta de Rubiales y Molina por Robert Moreno puede ser pasajera, ya que un bagaje negativo podría propiciar otro cambio en el banquillo.

