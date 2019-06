El fútbol femenino, un espejismo en Inglaterra: la diferencia de trato por razón de sexo

Una vez acabada la temporada 2018/2019 a nivel de clubes se dio paso a los compromisos de las selecciones. UEFA Nations League, partidos de clasificación para la Eurocopa 2020, Copa América, Copa Oro de la CONCACAF, Europeo sub21 y Mundial de Francia femenino. Este último está acaparando gran parte de la atención en todo el planeta, ya que nunca antes se había planeado una cobertura igual para un torneo, bien internacional bien continental, femenino.

El Mundial de Francia 2019 está sirviendo no solo para que el fútbol femenino se haga más visible en todos los rincones, sino también para que destaquen algunas diferencias de trato entre jugadores y jugadores. El pasado fin de semana comenzó en Italia el Europeo sub21 y fue aquí donde se vio el distinto trato. El caso más llamativo es el de Inglaterra.

La forma de viajar a sus sedes de uno y otro combinados ha desatado la polémica en las islas británicas. Todo surge por una fotografía subida en las redes sociales por parte de los sub21 ingleses. El equipo dirigido por Aidy Boothroyd viajó hasta tierras italianas con un avión fletado. La imagen no tardo en hacerse viral.

La selección de Inglaterra sub21, en un jet privado. Foto: Twitter (@England)

Inglaterra sub21 viajó en jet privado para aterrizar en Italia y así comenzar a preparar el Europeo de la categoría. Esto ocurrió tan solo unas horas antes del triunfo de la selección femenina ante Argentina en la Copa del Mundo (1-0). Unos lujos que no tuvieron las chicas. El combinado inglés femenino viajó a Francia en un vuelo regular de British Airways programado desde el aeropuerto de Heathrow (Londres) a Niza.

Después de ver la instantánea publicada de la sub21, una fuente del equipo femenino le dijo a Daily Mail que estaban muy sorprendidos: "Nos sorprendió un poco ver la fotografía de los sub21. Nosotros no tuvimos ningún tratamiento especial, en clase business, primera u otra manera".

No es la primera polémica en Inglaterra

Esta no es la primera ocasión en la que el combinado inglés femenino se ve envuelto por la polémica. A finales del pasado año, en el mes de octubre, un tuit en su red social oficial dio mucho que hablar por el carácter machista de la publicación. En esta se podía ver una foto de las internacionales con el siguiente mensaje: "Srub up well, don't they? (se han puesto guapas, ¿no?)".

Selección femenina de Inglaterra. Foto: Twitter (@lionesses)

Los comentarios denunciando el carácter sexista de la publicación no tardaron en llegar. "¿De verdad? ¿Cuándo se ha visto un comentario así en una foto previa a un partido de la selección de hombres?", "¿Que se han puesto guapas? ¿En serio? ¿Esto es 2018 o 1960?", son solo algunas de las respuestas en Twitter que denunciaron el mensaje de la cuenta oficial de la selección femenina de Inglaterra. La cordura impero y la publicación fue borrada: "Hemos eliminado el tuit y nos disculpamos por cualquier ofensa causada".

El caso viral del FC Barcelona

El incidente con los vuelos hace recordar lo que ocurrió el pasado verano con un club español como protagonista. El Barcelona puso rumbo a Estados Unidos para realizar la pretemporada. Fue entonces, después de publicar los jugadores del primer equipo masculino y las futbolistas del femenino varias fotografías, cuando saltó la polémica. Mientras los pupilos de Ernesto Valverde viajaban en VIP, las Marta Torrejón, Alexia Putellas y compañía lo hicieron en turista.

Un paso atrás del Barça, un triunfo del fútbol femenino

Las reacciones por la diferencia de trato no se hicieron esperar. El alcance mediático de la situación provocó que el Barcelona rectificase de inmediato y en los siguientes viajes uno y otro equipo viajasen en las mismas condiciones. Jugadoras como Alexia Putellas dieron la cara en su día por el club al aplaudir la apuesta que hacen en Can Barça por el fútbol femenino: "Estamos muy contentas por poder viajar con el primer equipo y estar en las mismas instalaciones".

