Coutinho rechaza ser traspasado al Manchester United por su pasado en el Liverpool

Tras firmar una mala temporada en la que los éxitos del equipo tampoco han acompañado, Philippe Coutinho se está planteando abandonar la entidad del Barcelona. La afición del conjunto azulgrana acabó muy descontenta con el rendimiento del brasileño y el jugador también está muy enfadado con el entorno del club. Por ello estudia salir del equipo y, entre sus posibilidades, rechaza completamente un posible traspaso al Manchester United.

Coutinho celebra su gol al United REUTERS

Tal y como apunta Sky Sports, Coutinho se lo ha comunicado a sus agentes y la principal razón es que el United guarda una gran rivalidad con el Liverpool, equipo en el que estuvo Coutinho antes de ser traspasado al Barcelona. Por tanto, se trata de una cuestión de respeto a su anterior club, por lo que salvando esas distancias, podría dar el visto bueno a otras alternativas.

Lo cierto es que el rendimiento de Coutinho ha ido cayendo en picado con el paso de las jornadas. Tuvo un comienzo decente pero se fue desinflando hasta que la afición terminó de perder la paciencia con él. Al '7' culé no le han faltado minutos, sobre todo cuando Ousmane Dembélé ha estado ausente por lesión, y formaba el trío de ataque con Leo Messi y Luis Suárez.

Dispuesto a salir salvo al United

No obstante, no ha sabido aprovechar la gran cantidad de oportunidades de las que ha dispuesto y tanto el club como el mismo bueno darían el visto bueno a su traspaso. Mientras se mantiene a la espera de ofertas, lo único que ha hecho saber a sus agentes es el 'no' inmediato al Manchester United por razones obvias. A partir de ahí, Coutinho podría cambiar de aires y probar suerte en otra de las ligas europeas para tratar de recuperar su nivel.

[Más información: Coutinho se confiesa: "En el Barça no he rendido como esperaban"]