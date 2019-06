Draxler desvela cómo fue su discusión con Neymar

La eliminación de Champions League del París Saint-Germain a manos del Manchester United fue un duro golpe para el equipo. El club parisino fue duramente criticado y provocó discusiones dentro del equipo. Julian Draxler y Neymar fueron los protagonistas de una bronca a principios de del mes de mayo.

El diario francés Le Parisien informó que la discusión llegó a tal punto que Thomas Tuchel, técnico del PSG, tuvo que intervenir para separarles junto con Antero Henrique que evitó que no llegaran a las manos.

Por el momento, la única información que había salido a la luz era el mensaje que Neymar habría lanzado al futbolista alemán: "¿Quién eres tú para hablarme así? Lo único que sabes hacer es dar pases para atrás".

Draxler con el PSG. Foto Instagram (@draxlerofficial)

No obstante, el propio Draxler ha desvelado más detalles sobre el choque con el brasileño: "Tuve un desacuerdo con él, como puede pasar con cualquiera. Si no estás de acuerdo no debe importarte a quién te enfrentas. Ocurrió durante el partido. Él estaba enfadado y yo estaba enfadado".

Además, reconoce que "el tono de las voces subió y una palabra superaba a la otra" pero, finalmente, "la cosa se calmó". "Yo diría que no fue nada especial, pero se demostró que en ese momento no estábamos pasando por nuestro mejor momento mentalmente", señaló.

