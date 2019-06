Las acusaciones de Najila sobre Neymar a su exabogado: "Necesita estar preso o internado"

Sigue saliendo a la luz más información sobre el caso de la supuesta violación de Neymar a la modelo Najila Trindade. Record TV ha compartido los mensajes de Whatsapp entre la supuesta víctima y su exabogado. En ellos, realiza duras acusaciones contra el futbolista como, entre otras cosas, de drogadicto.

Najila cuenta a su exabogado lo ocurrido en París una vez que regresa a Brasil. "¿Debo hacerme el examen médico hoy? Creía que no volvía a Brasil viva. Iba a denunciarlo en París, pero tuve miedo, allí sola. Está loco. ¡Dios mío!", afirma en la conversación entre ambos.

El letrado asesora a la modelo: "La ley te protege, si tienes fotos eso ya basta. Cuando te relajes un poco me mandas el material". No obstante, ella confirma que no quiere exponerse. "Él me golpeó e incluso me hizo fotos de mi nalga golpeada. Debe ser para jactarse con los amigos. Al día siguiente yo le golpeé porque no me iba a llevar este enfado a casa ni muerta", señala.

Neymar entrena con Brasil Reuters

Posteriormente, lanza las acusaciones contra el futbolista brasileño: "Él me golpeó y me violó, estaba borracho y drogado, él mismo lo dice en los mensajes. Es un adicto a las drogas, violento, que necesitaría estar preso o internado. No tiene condiciones para estar en la sociedad, es una amenaza para él mismo".

Tras varias horas, Najila vuelve a ponerse en contacto con él: "Voy a publicar el vídeo. No quiero que Neymar salga limpio y siga feliz jugando y yo sufriendo estrés. No pienso sufrir sola".

Es en este momento cuando su exabogado se enfada y provoca la ruptura entre ambos: "La justicia tiene su camino pero si usted la quiere hacer con sus manos lo mejor es que se busque un nuevo abogado". Finalmente, la modelo le responde dándole la razón: "Yo también lo creo".

[Más información en: Najila, la mujer que acusa a Neymar de violación asegura que el vídeo íntegro fue robado]