Casillas se niega a recibir un homenaje en el España - Suecia del Santiago Bernabéu

Los días van pasando para Iker Casillas. Desde su salida del hospital no ha acaparado el protagonismo. El susto movilizó a todos los amantes del fútbol a una angustia y un sufrimiento que provocó el infarto que estuvo a punto de acabar con su vida. Tras recuperarse, se habló de un posible homenaje en el partido que tendrá que disputar la Selección en el Santiago Bernabéu ante Suecia.

No era seguro, y todo parece indicar que el portero del Oporto haya confirmado que se encuentra bien y no quiere ser homenajeado. Su salud mejora rápidamente y el susto queda en el olvido. Pese a que se especule con su retirada, el portero desmintió esa posibilidad: "Retirarme, habrá un día que me tenga que retirar. Déjenme anunciar dicha noticia cuando llegue ese momento. Por ahora tranquilidad".

España ya comienza su camino hacia la Eurocopa de 2020. El primer duelo que tiene el combinado español en territorio nacional será ante Suecia, y según ha confirmado El Larguero, el portero habría negado recibir un homenaje en el Santiago Bernabéu antes del partido.

El Oporto asume su posible retirada

Pinto Da Costa, el presidente del Oporto, concedió una entrevista al diario portugués O Jogo en la que ha dejado entrever que Iker Casillas tendrá que dejar el fútbol por culpa de sus problemas de corazón. A falta de una confirmación oficial del adiós del guardameta español de los terrenos de juego, estas palabras acercan aún más su retirada.

"Tenemos un problema con Casillas, al que teníamos renovado y no necesitábamos fichar a ningún portero. Ahora pensamos que vamos a necesitar alguno, pero también ese caso está siendo tratado", confirmó. El exportero del Real Madrid recaló en el Oporto en 2015 tras su paso por la capital de España. Desde entonces, ha jugado 156 partidos con el equipo portugués.

[Más información: Reina quita importancia a la retirada de Casillas: "¡Ha hecho pasta para siete generaciones!"]