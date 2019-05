Tadic: "Lloré toda la noche que nos eliminaron de la Champions"

Pese a caer en semifinales, el Ajax de Ámsterdam se ha postulado como el equipo revelación de esta Champions League. El conjunto holandés salió eliminado de la competición contra el Tottenham por un hat-trick de Lucas Moura sobre la bocina. Esto cortó de lleno la ilsuión y el sueño de todo el equipo tras haber dejado en el camino a 'cocos' como el Real Madrid y la Juventus de Turín.

Lucas Moura, en el Ajax de Ámsterdam - Tottenham Reuters

Sobre el duro varapalo acontecido en el Johan Cruyff Arena, Tadic ha reflejado sus impresiones en declaraciones para Ajax Life, donde ha constatado que no pudo aguantar las lágrimas tras lo vivido en Europa: "Cuando llegué a casa, puse un poco de música serbia y me senté en el sofá. Después me fui a dormir. Creo que lloré cada hora esa noche. Cuando vi a mis hijos a la mañana siguiente, eso también me ayudó. Cuando estoy decepcionado, me gusta llorar. Rindiéndote a la emoción, sacas todo de tu cuerpo".

Lo cierto es que es un caso cuanto menos curioso, pues el Ajax ha conseguido tumbar al Real Madrid, a la Juventus y al Tottenham en sus respectivos estadios, sin ganar ni un solo duelo directo en casa. Esto ha terminado pasándoles factura contra el equipo inglés pese al 0-1 de la ida, y tras incluso ponerse 2-0 a favor en la vuelta, las fuerzas fallaron a la hora de la verdad.

Ziyech y Tadic celebran un gol del Ajax de Ámsterdam ante el Tottenham en la Champions Reuters

A pesar de ello, Tadic ha reflejado que el balance general del año es positivo pese a que se les ha quedado clavada la 'espinit'a de no haber podido jugar la final de la máxima competición continental: "Ha sido una una temporada fantástica, nos sentimos cada vez más hambrientos. El Ajax hizo emocionante la Champions y merecíamos jugar la final".

