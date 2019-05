La lista de ventas que baraja el Manchester United en verano

Al comienzo de cada temporada los distintos clubes se imponen una lista de objetivos que esperan conseguir cuando finalice la misma. El Manchester United estaba en vistas de dar un paso adelante para volver a ser uno de los equipos que lucha por la Premier League, pero también recuperar su status quo en Europa era una de las tareas más importantes para la 2018/2019.

Ni una cosa ni otra. Los diablos rojos ni siquiera se han clasificado para disputar la Champions League la próxima campaña y lejos quedaron en la liga inglesa con sus 70 puntos del Liverpool (97), segundo clasificado, y del Manchester City (98), primero en la tabla. Ni el cambio en el banquillo de Solskjaer por un Mourinho que se había ganado muchos enemigos en el vestuario logró, acabó siendo determinante.

El técnico noruego sí que dio otro impulso al equipo, en especial a unos jugadores que parecieron 'hacer la cama' a José Mourinho. Sin embargo, una vez confirmado que no se han cumplido los objetivos, en el Manchester United no pondrán reparos a deshacerse de aquellos jugadores que ya no cuentan. Aunque se especula con que Paul Pogba quiere fichar por el Real Madrid, el foco de los ingleses está puesto en otros.

Pogba en un duelo con el Manchester United Reuters

Los cuatro nombres de la 'operación salida'

Según publica Mirror, el Manchester United ya tiene configurada una lista de bajas. Los cuatro primeros futbolistas en abandonar Old Trafford serán el volante español Juan Mata, de 31 años; el defensa Marcos Rojo, de 29; el italiano Matteo Darmian, también de 29 años; y el delantero Romelu Lukaku, de 26. Nuevo proyecto, nuevas aspiraciones y también un lavado de cara para poder volver a soñar con reinar no solo en el fútbol inglés, sino también en el Viejo Continente.

[Más información: El Manchester United quiere aprovechar la desbandada del Atlético]