Posible penalti de Piqué sobre Mané con empate en el marcador

No se había llegado al minuto 10 del partido entre el Barcelona y el Liverpool en el Camp Nou y primera jugada polémica. Mané caía dentro del área del cuadro blaugrana ante Gerard Piqué. El colegiado del encuentro no vio nada punible y desde la sala del VAR tampoco le avisaron para que revisase en el monitor las imágenes de la jugada.

Posible penalti de Piqué sobre Mané Reuters

En el momento de la jugada, el africano pidió penalti pero a la vez se levantó para seguir con la jugada algo que vaticinaba que no había penalti aunque el contacto pareció muy evidente. Piqué se desentendió de la pelota y pasa por encima de Mané, aunque el delantero del Liverpool pone de su parte para caer al suelo cuando se quedaba sin hueco para intentar buscar la portería.

Parece que el VAR no tardó mucho en decidir que no existía nada punible y que el colegiado podía dar permiso a los jugadores culés para que sacaran de puerta. Varios compañeros del '10' protestaron tímidamente la decisión del colegiado, que desde el primer momento no tuvo intención de señalar el punto de los once metros.

Piqué sufriendo en cada ataque

La noche del miércoles no empezó de la mejor manera posible para el '3', que en cada salida para buscar al extremo ha salido perdiendo. La velocidad y calidad del senegalés estaba jugando una mala pasada para el central español, que no podía frenar las internadas del Liverpool por la banda izquierda.

