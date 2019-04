Solskjaer defiende a De Gea tras su fallo: "No es la razón por la que somos sextos"

El Manchester United empató a un gol en el duelo decisivo contra el Chelsea. El gol de Juan Mata en el minuto 11 no fue suficiente para que los red devils ganaran. Gran parte de la culpa la tuvo David De Gea, que tuvo un error garrafal en el tanto del también español, Marcos Alonso. Solskjaer defendió en rueda de prensa a su guardameta.

Primero dijo: "Conozco a David. Cuando eres un portero o un delantero siempre estás en el foco de atención. Cada vez que cometes un error, pierdes una oportunidad o marcas recibes buenos o malos titulares, lo mismo pasa con David. Cuando hace grandes paradas, recibe las buenas portadas. Ha estado en el punto de mira por buenas razones y ahora está pasando por un periodo en el que probablemente piensa que lo podría haber hecho mejor. Pero no estoy preocupado por él, porque tiene un carácter fuerte".

De Gea en el United.

Luego analizó cómo puede volver a su estado óptimo: "Hay diferentes formas de recuperar tu mejor nivel. Me voy a sentar con él y voy hablar con David, como lo he hecho cuando ha jugado bien. Él no es la razón por la que estamos en sexta posición en este momento. Tiene dos grandes porteros por debajo, que son Sergio y Lee, y hay un gran ambiente entre ellos. No hay ningún tipo de complacencia, David no es ese tipo de persona, él es un competidor, quiere ser el mejor".

"Nos ha salvado en múltiples ocasiones"

Para finalizar, también quiso reconocer la gran trayectoria del antiguo portero del Atlético de Madrid, que todavía no ha renovado, en Old Trafford: "Él sabe que podría haberlo hecho mejor en el gol, pero no vamos a señalarle, porque nos ha salvado en múltiples ocasiones".

