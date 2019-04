La 'rajada' de la madre y agente de Rabiot contra el Al Khelaifi

La situación entre el Paris Saint-Germain y Adrien Rabiot es cada vez más insostenible. La última noticia acerca del culebrón fue el castigo del club por un 'like' en Instagram. El jugador fue despedido durante seis días y su madre y agente, Véronique Rabiot, ha salido a dar la cara por el futbolista en declaraciones para la agencia AFP.

Sus palabras han estado dirigidas especialmente a alguien: Nasser Al Khelaifi. "Cuando alguien toma decisiones en la vida siempre hay consecuencias a corto, mediano o largo plazo, no comprender eso como presidente es no conocer nada de fútbol ni de los futbolistas y antes de eso no conocer a los hombres", aseguró.

Asimismo, apuntó que "si Adrien hubiese sido sancionado por algo justo al menos sería diferente, los otros saben que ha sido maltratado y sufre sin decir nada, y es ese sufrimiento el que trasciende".

Rabiot durante el partido del PSG ante el Guingamp Reuters

Véronique ha continuado refiriéndose al presidente: "Yo no sé si es consciente, quiero pensar que es inconsciente por los otros jugadores, pero ahí hay una gangrena". "Nasser Al Khelaifi les ha quitado serenidad, ustedes no pueden ignorar cuando uno de sus buenos jugadores es maltratado delante suyo, el problema es que la persona no ha dicho nada, tal vez si se hubiera manifestado esto sería diferente", concluyó.

Rabiot fue apartado por negarse a renovar con el PSG

De esta manera, parece que las situación entre jugador y club no va a mejorar. Adrien Rabiot fue apartado por negarse a renovar con el PSG y tras ser visto en una discoteca la noche de la eliminación de Champions League del conjunto parisino ante el Manchester United.

Posteriormente, se levantó el castigo pero de manera parcial, ya que volvió a entrenarse con sus compañeros pero no volverá a jugar ningún partido con el equipo.

[Más información en: La madre de Rabiot tensa la cuerda: "Mi hijo es un prisionero del PSG"]