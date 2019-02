Carlos Simeone, padre de 'El Cholo': "Su gesto no era ninguna provocación"

El partido de Champions entre el Atlético de Madrid y la Juventus de Turín ha dejado dos imágenes en concreto que están dando mucho de que hablar en las redes. Una de ellas es la 'manita' que enseñó Cristiano Ronaldo a la grada del Wanda Metropolitano en honor a las veces que se ha coronado campeón de Europa, mientras que la otra es la celebración de Diego Pablo Simeone llevándose las manos a sus partes tras el gol de José María Giménez.

Simeone, durante el partido contra la Juventus. Reuters

En cuanto a esta última, Carlos Simeone, padre del entrenador rojiblanco, ha pasado por los micrófonos de El Larguero para salir en defensa de su hijo. En cuanto a ese gesto en concreto de la celebración, ha asegurado que "no se trata de un gesto polémico", y que en su tierra "se llama calentura". Además, ha manifestado su deseo de que "no le sancionen", ya que no sabe "de dónde lo sacó" y "viene de una acumulación de sensaciones raras".

Por otra parte, en la entrevista también se le preguntó por el bando contrario, siendo Cristiano Ronaldo el gran protagonista. El '7' de la Juventus respondió a los insultos de la grada sacando la mano de sus Champions, algo que volvió a repetir en zona mixta con el plus de añadir que el Atleti tiene cero, y que a Carlos Simeone fue algo que le "hizo gracia" y que le molestó más "lo de los cinco dedos que lo otro".

Una renovación merecida

Finalmente, sobre la reciente renovación de Diego Pablo Simeone como entrenador del Atlético de Madrid, su padre no se ha podido mostrar más agradecido y señalar que está "muy contento" y que "siempre es bueno seguir donde un es feliz". Además, considera que "se lo ha ganado", y ha puesto el broche de oro afirmando que, a día de hoy, no se lo imagina "fuera del Atlético".

[Más información: Último contratiempo para Morata: se fue lesionado del hombro ante la Juve]