Último contratiempo para Morata: se fue lesionado del hombro ante la Juve

Álvaro Morata no está viviendo su comienzo deseado como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Además de cosechar una derrota en su debut contra el Betis, el equipo rojiblanco volvió a perder en el derbi contra el Real Madrid, donde al '22' colchonero le anularon un gol por fuera de juego. Este miércoles ante la Juventus, ha vuelto a revivir la misma pesadilla tras empujar a un defensa bianconero en el remate de cabeza del tanto. Y para colmo, se fue del verde del Wanda Metropolitano con unas leves molestias en el hombro que le dejaron dolorido.

Morata

Afortunadamente para el club, la lesión de Morata no precisa de mayor gravedad y no va a suponer ningún impedimento para seguir contando para Diego Pablo Simeone en los próximos compromisos. Así lo ha reflejado el propio Atlético de Madrid en el parte médico, suponiendo un gran alivio para sus aficionados, pues con Diego Costa ya recuperado la lucha por ocupar un puesto en la delantera con Antoine Griezmann se presenta más emocionante que nunca.

Precisamente el '19' del conjunto rojiblanco cuajó una buena actuación contra la Juventus, donde gozó de buenas oportunidades para marcar, pero el premio del gol se le resistió. No obstante, se llevó la afición de su público al ser sustituido por el propio Morata, quien también quería dejar su sello en el partido, pero volvió a revivir la maldición del ex tras marcar y ver cómo su tanto volvía a ser anulado.

Competencia sana en el Atleti

A pesar de ello, tal y como ocurrió contra el Real Madrid también en el Wanda Metropolitano, Morata empezó a celebrar su gol con rabia e ímpetu, despejando toda duda sobre si lo haría o no al tratarse de un exequipo, pese a que el mismo asegurase en la previa que "no podía no celebrarlo". Así las cosas, el susto de las molestias del hombro ha pasado para un Álvaro Morata que confía en que la próxima vez que vea puerta si suba al marcador, haciendo que la competencia con Diego Costa sea de un gran atractivo para el hincha colchonero.

