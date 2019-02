Las víctimas de los abusos sexuales de Manuel Briñas se elevan a cinco

El diario El País ha informado sobre cuatro nuevas confesiones por los abusos realizados por Manuel Briñas. El fraile creó la escuela del Atlético de Madrid y la dirigió durante dos décadas. Esta semana Briñas reconocía el abuso de un menor, este hecho habría ocurrido durante su época en el Colegio Marianista Hermanos Amorós.

Pero ahora, las nuevas declaraciones desmienten la versión del fraile, que aseguraba que no había más abusos. "Yo también fui agredido por ese depredador sexual. De mí abusó una sola vez. Pero me ha marcado para siempre. Briñas rompió en mí algo que nunca pude volver a unir. Me pasó con 11 o 12 años en el colegio. Yo jugaba a balonmano y me lesioné el hombro. Cuando volvía al vestuario, dijo que me daría un masaje. Me hizo quedar en calzoncillos. Me acarició por todas partes y, tras unos minutos, dijo: 'Ahora vas a notar una crema caliente que te irá bien'. Yo no podía ver nada, no me dejaba mover la cabeza. Tardé tiempo en entender que había eyaculado encima de mí", afirma una de las víctimas.

Según las declaraciones, los abusos ocurrían en dos lugares, el vestuario "en el que daba los masajes" y la enfermería. Uno de los afectados contaba a El País su caso: "Un día que me pusieron la antitetánica, él dijo que me quedara a dormir en la enfermería. Como yo ya había oído cosas, me puse el bañador y me lo até con muchos nudos. Pero me desperté con él metiéndome mano".

Distintos abusos durante una década

Los hechos acontecieron en años diferentes, siendo los últimos a mediados de los años 80: "Estuve mal del estómago y me mandaron dormir en la enfermería. Estaba solo en la tienda, pero él se metió por la noche. Me dijo: 'A ver cómo va esa tripa' y empezó a acariciarme la barriga. Luego bajó al pubis a manosearme".

El fraile no se preocupaba de que hubiera testigos, como contaba una de sus victimas, quien fue abusado en una furgoneta: "Íbamos dos niños y le dijo al otro: 'Tú, a dormir'. Paró el coche, vino detrás y me empezó a acariciar las piernas hasta masturbarme".

Todas estas versiones contradicen las palabras de Briñas, que aseguraba que "fueron cosas que sucedieron entonces, un poco raras... Francamente, nunca me lo expliqué. Fue un accidente, recién muerta la mujer con la que me iba a casar y nada más. Solo fue una vez o dos. Gracias que enseguida corté". Actualmente, la Compañía de María ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

[Más información en: El fundador de la escuela del Atlético admite haber abusado de un niño]