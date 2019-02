Boateng: "Con 18 años estaba loco, en mi barrio era el jefe porque tenía dinero"

El último fichaje en llegar al Barcelona en el mercado invernal, Kevin Prince Boateng ha concedido una entrevista a La Vanguardia antes de medirse al Real Madrid por primera vez como azulgrana en la ida de las semifinales de Copa del Rey.

Al principio fue preguntado sobre lo que significa jugar para el Barcelona: "He cambiado mucho de equipo y casi al final de mi carrera tengo esta oportunidad. Jugar en este equipo es lo más emocionante que te puede pasar como futbolista. Todos los niños sueñan con jugar una vez en el Barça. Con mi edad, que soy un poco viejo (32 años), es un sueño jugar aquí".

El futbolista tiene claro su objetivo en el club azulgrana: "Estoy aquí para ayudar. Cuando el entrenador decida que juego, daré el máximo. Me entreno bien, hago piña porque me quiero quedar tras estos seis meses".

Una de las cosas que más le han sorprendido al ghanés es compartir vestuario con Messi: "Es increíble. Te lo digo honestamente: jugar contra él es muy duro, pero verlo ahora en el campo es mágico. Lo veo como a Ronaldinho. Gana partidos él solo. Podría jugar en un equipo en que los otros diez defendiesen y hacerlo todo él".

Una de los mayores problemas a los que se ha tenido que enfrentar el jugador cedido por el Sassuolo ha sido su infancia: "Cuando era joven estaba loco. Con 18 años en mi barrio era el jefe porque tenía dinero. Después tuve un niño y ves que si no maduras no puedes llegar a equipos como el Milan o el Barça. No te eligen. Puedes jugar muy fuerte pero si la cabeza no funciona no puedes jugar en esos equipos. Por eso, cambié mi actitud y mi carácter".

Todos estos cambios le llevaron a un proceso de madurez: "Ahora tengo mi cocinero y soy consciente de que comer bien y estar sano alarga la carrera. Cuando eres joven piensas que todos los meses el dinero va a estar ahí. Si no juegas te da igual porque tienes dinero y los amigos te dicen que eres un fenómeno".

Kevin-Prince Boateng, en su presentación con el Barsa. Foto: Twitter (@fcbarcelona)

Luchará contra el racismo tras su retirada

El futbolista ha tenido que enfrentarse a tristes episodios de racismo durante su carrera, aunque para Boateng algo ha cambiado: "Los niños crecerán con los valores de que el color no importa. Después del fútbol tengo claro que es a lo que me quiero dedicar".

Este futuro podría estar marcado por su otra gran pasión, la música, aunque el jugador tiene claro que a eso no se va a dedicar: "Me gusta mucho y seguramente haré dos o tres canciones más pero después del fútbol quiero ser una persona más seria. Quiero ayudar a los jóvenes jugadores como agente y luchar contra el racismo. La música, para escucharla en el coche".

[Más información: Messi irá convocado a El Clásico... pero será duda hasta última hora]