Thomas: "Si al árbitro le dijeron que no era penalti, no podemos decir nada"

El Atlético no consiguió puntuar ante el Betis en el Benito Villamarín, tras el solitario gol de penalti de Canales en el minuto 65. Sin embargo, el encuentro no ha estado ausente de polémica, ya que los rojiblancos reclamaron un penalti de Feddal sobre Morata en el minuto 55, que podría haber adelanto a los rojiblancos.

Morata, en el suelo del Benito Villamarín tras un posible penalti de Feddal Foto: Twitter: @elchiringuitotv

Thomas Partey ha decidido hablar sobre la polémica acción tras el partido afirmando que en el campo pensaban que era penalti, pero al final les dijeron que no era. "Tenemos que olvidarnos de este partido y de lo que ha pasado hoy", agregó el ghanés.

El centrocampista, sobre el VAR: "En el campo estamos corriendo, el corazón va rápido, los de arriba ven mejor y no podemos decir nada más, tenemos que seguir adelante". "Él habla con ellos, si al árbitro le dijeron que no era penalti, no podemos decir nada", explicó.

Asimismo, reconoció que saben que están trabajando bien, pero que en el fútbol "a veces sale bien y otras mal". "Hoy no hemos estado mal, pero ellos han tenido suerte de tener el penalti y tenemos que seguir en esta línea", añadió.

"Sabemos lo que nos toca, debemos seguir"

Por último, Thomas confirmó que es difícil porque siempre quieren ganar y que es normal que estén enfadados, ya que les ayuda a ponerse "más fuertes y seguir adelante". "Seguimos trabajando, sabemos lo que nos toca, hay muchos partidos y debemos seguir", concluyó.

La derrota ante el equipo sevillano les mantiene en la segunda posición de la clasificación, sin embargo les aleja del líder, el Barcelona, ampliando la ventaja a seis puntos. De la misma manera, acerca al Real Madrid a la segunda plaza, que acecha al Atlético de Madrid y que si gana en el encuentro de este domingo ante el Alavés, se situaría a dos puntos del conjunto de Simeone.

[Más información en: Simeone sobre los penaltis del Betis - Atlético: " Ya lo vieron ustedes"]