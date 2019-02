Simeone sobre los penaltis del Betis - Atlético: " Ya lo vieron ustedes"

Diego Pablo Simeone compareció en rueda de prensa tras la derrota del Atlético de Madrid contra el Betis (1-0). Al ser preguntado por las dos acciones polémicas del encuentro, el argentino prefirió no entrar a valorar la actuación arbitral: "No me parece justo hablar de los penaltis después de una derrota. Lo vieron claramente ustedes", sentenció.

Simeone habla en rueda de prensa tras el Betis - Atlético de Madrid

El entrenador hizo balance de la actuación de su nuevo fichaje, Álvaro Morata, quien fue uno de los protagonistas de las acciones polémicas que hubo dentro de las áreas. Morata ha tenido un trabajo importante para ser su primer partido. Esperemos que vaya sumando", indicó. Respecto al equipo, señaló la falta de ocasiones que generó: "Pocas ocasiones para los dos. Nosotros no pudimos encontrar soluciones cuando el final nos acechaba".

"El Barça no se fue tan lejos"

El Atlético de Madrid desaprovechó la oportunidad de recortar distancias con el FC Barcelona y ponerse a tres puntos de diferencia. Diego Pablo Simeone destacó la parte positiva de la situación: " Soy optimista y menos mal que el Barcelona empató. No se fue tan lejos el Barça. El campeonato es largo y hay que seguir”.

El argentino confió de inicio en el delantero procedente del Chelsea para salir de inicio. Le puso haciendo pareja en el ataque rojiblanco con Antoine Griezmann y entre los dos llevaron el peso de las acciones ofensivas del Atlético de Madrid. Sin embargo, ambos estuvieron desafortunados de cara a portería. El francés tuvo la mejor para igualar el partido pero su disparo se estrelló en el poste derecho de la portería defendida por Pau López.

Sus diferencias con Setién

Al ser preguntado por su relación con Quique Setién, el entrenador del Atlético de Madrid no quiso remontarse a episodios pasados en el que el técnico verdiblanco criticaba la manera de jugar de su rival: "Nos hemos saludado al inicio. Y felicitar al rival que hizo un buen partido".

