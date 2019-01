Messi da el sí a volver a la selección argentina

Lionel Messi decidió anunciar su retirada de la selección de fútbol argentina tras la derrota ante Chile en la final de la Copa América y fallar uno de los penaltis decisivos de la tanda. Sin embargo, estuvo presente en el Mundial de Rusia donde cayó en octavos ante Francia. Desde entonces, el delantero ha estado fuera durante 214 días, pero parece que se pondrá fin a su ausencia, ya que Messi regresaría el próximo 22 de marzo ante Venezuela, en Madrid.

Leo Messi, cabizbajo, con Argentina. REUTERS

Según informa el diario argentino Olé, la estrella y capitán de su selección ha confirmado su vuelta para los partidos amistosos de marzo, y ya se lo habría comunicado al seleccionador. Sin embargo, ni Scaloni ni la Federación Argentina de Fútbol (AFA) han hecho oficial el regreso de Messi. Su primer partido sería ante Venezuela y posteriormente, se enfrentaría a Marruecos en Rabat, el próximo 26 de marzo. Estos dos partidos serán los últimos amistosos antes de disputar la Copa América celebrada en Brasil.

"Se terminó para mi la selección"

"Lo primero que se me viene y lo pensaba en el vestuario es que ya está, se terminó para mí la Selección. Ya son cuatro finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, no se me dio, pero creo que ya está", afirmó el delantero tras la derrota ante Chile.

Argentina ha perdido la Copa América de 2007 contra Brasil, al igual que las ediciones 2015 y 2016, ambas contra Chile, y en 2014 perdieron la final del Mundial contra Alemania. Estas cuatro finales perdidas supusieron un duro golpe para el argentino, ya que en ellas, Argentina tampoco consiguió anotar ningún gol. No obstante, parece que Lionel Messi está de vuelta con el sueño de ganar un título con su selección.

[Más información en: Messi vuelve a hacer historia: supera a Raúl en número de victorias en Liga]