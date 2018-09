Ronaldo quiere ponerse en forma para entrenar con el Valladolid

"Está claro que no he venido a jugar y que tampoco estoy en forma para eso. Tal como estoy, no podría ayudar mucho en el campo, aunque empezaré a entrenarme y ponerme en forma para poder entrenar con los chicos y aportar un poco en el área técnica, siempre de acuerdo con el míster, si me lo permite", ha comenzado diciendo Ronaldo Nazario.

"En el área técnica creo que también puedo aportar un poco, estar con los chicos y aportar algo de mi experiencia. Este será un año muy importante, para este proyecto, el más importante", ha agregado en El Norte de Castilla.

En dicha entrevista, el nuevo propietario del Valladolid, ha vuelto a decir por qué se decantó por comprar el club: "Solo el hecho de que el Real Valladolid sea un equipo histórico y esté en el ránking entre los trece primeros de La Liga es fundamental para tener interés por este club. Me han llegado ofertas de otros clubes pero estuve con Carlos hace diez meses y hablamos de la posibilidad. En aquel momento no me interesó, me asustaba un poco la deuda, pero luego hemos vuelto a hablar y hemos llegado a un acuerdo".

"Valladolid tiene históricamente mucha afición, es lo principal. Aquí se trata de hacer un buen equipo pero necesitamos gente que nos apoye. Esa combinación de gente y potencial del club a mí me encantaba, así que fue bastante fácil tomar la decisión. Además, Valladolid está cerca de Madrid y yo he venido y he jugado en un par de ocasiones. Aparte del 'business' en sí, porque el fútbol es un gran negocio, yo creo que puedo aportar muchísimo a este club, a esta ciudad, pero obviamente dependo mucho del apoyo de la gente", señaló al respecto.

¿Qué prima para Ronaldo, el negocio o el fútbol?

"Van juntos. No voy a ser tan hipócrita de decir que no me interesa el negocio. Se trata conseguir el máximo dinero para el club, para mejorar en todos sus aspectos. Pero no es lo primero. Mis ilusiones deportivas están por encima de todo", ha sido la respuesta del brasileño.

¿Tendrá equipo de fútbol femenino el Valladolid?

Ronaldo, además, se ha mostrado dispuesto a consultar a la afición al respecto: "Vamos a ver la demanda que tenemos. Queremos preguntar a nuestros abonados, para conocer la demanda que hay. Pretendemos que la nuestra sea una gestión muy abierta al diálogo. Queremos que la ciudad se sienta dueña del equipo y yo estoy aquí para ayudar, para que el Valladolid sea más grande".