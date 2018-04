Trivial: ¿cuánto sabes sobre las mejores chilenas de la historia del fútbol?

Este miércoles no se habla de otra cosa en los bares, las oficinas, las redacciones y los patios de los colegios en los que sí hay clase: la chilena con la que Cristiano Ronaldo marcó el 0-2 para el Real Madrid ante la Juventus en la ida de los cuartos de final de la Champions. Un gol para la historia y que contribuyó a poner a los blancos con pie y medio en las semifinales de la máxima competición europea.

Las redes sociales no paran de dar bola al tanto, cuyo GIF ya es prácticamente universal. ¿Quién no ha visto el momento, en directo o en diferido? Es muy difícil no caer rendido ante el aroma a historia que desprende la jugada que fabricó Ronaldo. Ya es uno de los goles más importantes de su carrera deportiva, pero también uno de los mejores que se han visto en el fútbol a nivel global.

El remate de chilena es una suerte, un arte, que no domina cualquiera. Algo que sólo está al alcance de unos pocos elegidos. Entre ellos, cómo no, algunos de los jugadores más legendarios que se nos pueden venir a la cabeza. Por supuesto que hubo tantos mágicos aprovechándose de esta jugada anteriores al de Ronaldo. Y tan espectaculares o más que el suyo.

Por eso, llega el momento de poner a prueba tus conocimientos sobre esas otras chilenas que marcaron época. Damos por hecho que conocerás a la gran mayoría de ilustres que acompañan a Cristiano en este trivial. Lo que no está tan claro es si lograrás relacionar cada partido con su goleador correspondiente. Juega y compruébalo.