Jürgen Klopp, el perfecto ‘enterrador’ del ‘procés’ futbolístico de Guardiola

Año 2012, Dortmund y Bayern comparecen en la final de la Champions League. El fútbol alemán, de repente –y más allá del equipo nacional, siempre exitoso– se exhibe orgulloso en Europa. Tras años de comandancia desde Múnich, aparece una alternativa. Entonces, en el banquillo, Jürgen Klopp y Jupp Heynckes. Ellos protagonizan la batalla. El próximo curso, lo harán otros. En Wembley, aquel día, Guardiola ya estaba confirmado como próximo inquilino del banquillo del Allianz Arena y Götze, en la grada por lesión, como primer fichaje. El nuevo proyecto bávaro comenzaba a germinar sin que se hubiera acabado la temporada. El suyo, sí, y también el de la Bundesliga.

El técnico español, obviamente, fue una apuesta del conjunto bávaro, pero también de la liga germana. Su llegada era el advenimiento de muchas cosas. El plan de la Bundesliga estaba claro: copiar el modelo español. Es decir, hacer de su clásico ('Der Klassiker') entre Bayern y Dortmund un nuevo enfrentamiento continental similar al mantenido por Barcelona y Real Madrid en los últimos tiempos. Y, por ende, calcar aquel ‘pique’ entre Mou y Guardiola. Al fin y al cabo, tenían los mimbres para que ocurriera con Pep y Klopp en el banquillo de sus dos grandes gigantes.

Aquella temporada se inauguró una rivalidad que a la postre fue menguando y se manifestó desigual. El Bayern de Guardiola no tuvo rival en la Bundesliga –y no encontró la réplica de Mourinho en Klopp frente al micrófono–. Pep ganó la batalla por la regularidad. Eso sí, cuando perdió, lo hizo contra el Dortmund. Jürgen consiguió sacarle los colores al técnico catalán en varias ocasiones. Es más, se manifestó como su particular ‘Bestia negra’.

Esa rivalidad entre ambos escribirá una nueva página este miércoles en los cuartos de final de la Champions League (20:45 horas). De nuevo, se volverán a ver, brindarán por un clásico de los banquillos que se manifiesta –como en los viejos tiempos– desigual. El Manchester City es el favorito. Ha ganado la Copa de la Liga y está a punto de hacerse con la Premier League. Es decir, ha estado, en general, a mejor nivel que el Liverpool. Pero, claro, en el banquillo del conjunto ‘red’ está Jürgen Klopp. Y, si alguien sabe ganarle al catalán, ese es él.

Jürgen Klopp y Pep Guardiola cuando entrenaban a Dortmund y Bayern respectivamente.

En total, el balance entre ambos es de cinco victorias para cada entrenador y dos empates. En Alemania, el técnico alemán le arrebató a Guardiola las dos Supercopas germanas y lo eliminó en las semifinales de la Copa desde el punto de penalti. Es decir, Jürgen sabe cómo hacerle daño a los equipos de Guardiola. De hecho, es el que más choques le ha ganado durante la carrera. Con otro estilo, sí, pero qué más da. A Klopp le gusta el vértigo, el contraataque y la velocidad. Pep, en cambio, prefiere la pausa, el pase corto y la posesión. Dos estilos que se manifiestan como antitéticos, pero igual de válidos.

Qué estilo gana la batalla por estar en semifinales es lo que se dirimirá este miércoles. “Tenemos nuestras posibilidades. Hay momentos que estamos parejos, pero otros en los que ellos son más constantes”, reconocía Klopp. Y añadía: “Guardiola siempre ha tenido mejores equipos que yo”. Y eso también es verdad. El miedo al fracaso es más fuerte en el City que en el Liverpool.

Ambos, a su vez, se jugarán la supremacía del fútbol británico a nivel continental. El enfrentamiento entre City y Liverpool es el primero entre dos equipos ingleses desde hace nueve años –y el segundo en la historia del Manchester– en Copa de Europa. Ellos buscarán mantener el tipo en la siempre ‘maldita’ Champions. Klopp y Guardiola. Guardiola y Klopp. Los dos con su particular procés futbolístico, cada uno a su manera, con sus formas, su juego y su estilo. ¿Quién acabará con quién? Eso es lo que queda por dilucidar.