El futuro de Movistar pasa por el Giro: el adiós de Valverde, la duda de Sosa y el fichaje de Carapaz

El Giro de Italia 2022 ha consumido ya su primera semana. Todavía no ha habido protagonismo de la montaña, pero sí alguna etapa que ha servido para crear las primeras diferencias y dejar los primeros señalados. En la parte positiva está la figura de Simon Yates, quien salió de bien posicionado en la general tras la contrarreloj inicial. El corredor del BikeExchange no ha conseguido vestirse de rosa todavía, pero no tiene prisa por colocarse esa presión añadida que siempre provoca la túnica de líder.

En la parte negativa de esta primera semana de Giro de Italia se sitúan las figuras caducas de Tom Dumoulin y Vincenzo Nibali. Ambos hicieron buena crono, sobre todo el neerlandés, que se posicionó tercero en la general. Sin embargo, los dos cedieron mucho tiempo en la única etapa de alta montaña que se ha disputado hasta el momento, la que tenía final en el Etna y que coronó a Juanpe López como nuevo líder.

Malas noticias para un equipo Astana que ha perdido ya a 'Superman' López por unas molestias en la cadera y por una caída. Quien sigue con todas sus opciones intactas es INEOS Grenadiers, ya que sus dos teóricos líderes están metidos en la pelea. Tanto Richie Porte como Richard Carapaz están muy bien posicionados, dentro de los 11 primeros y a un puñado de segundos de Simon Yates.

Algo que no puede decir por ejemplo el equipo Movistar. Su mejor corredor es Alejandro Valverde, quien está a 41 segundos de Simon Yates, considerado como el teórico líder en condiciones normales de este Giro de Italia. Sin embargo, el murciano no es el candidato para la general de los telefónicos, ya que ha acudido a su última corsa rosa para disfrutar. El candidato a la clasificación es Iván Ramiro Sosa, que flaqueó en la contrarreloj de la segunda etapa y se sitúa a 1:23 del británico. De ahí las dudas de un equipo Movistar que va a decidir buena parte de su futuro en esta carrera y que sueña ya con el fichaje de Richard Carapaz.

Richard Carapaz durante la contrarreloj del Tour de La Provenza 2022 Europa Press

El sueño rosa de Movistar

Movistar Team tiene por delante un futuro bastante incierto. Este curso perderá a su mejor corredor, el que le sigue dando puntos y victorias por encima de cualquier otro. Se trata de Alejandro Valverde. Por ello, tienen que estudiar cuál serán los siguientes pasos a dar para intentar reconstruir un equipo histórico que ha perdido parte de su brillo en los últimos años con salidas de corredores de renombre como Nairo Quintana, Richard Carapaz, Mikel Landa y en última instancia Miguel Ángel López.

Sin embargo, por uno de esos grandes nombres, presente en el Giro de Italia precisamente, pasa la reconstrucción. Se trata de Richard Carapaz. La Gazzetta dello Sport informaba en las últimas horas que la opción de recuperar al escalador ecuatoriano era una posibilidades real para la formación telefónica. Terminadas las diferencias con Giuseppe Acquadro, la vuelta de la 'Locomotora del Carchi' está mucho más cercana.

Movistar necesita un fichaje de altura para las grandes vueltas y Carapaz podría ser ese cromo que le falta a la colección de Eusebio Unzué en vista de que a Iván Ramiro Sosa todavía le falta dar ese pasito hacia delante. Carapaz y Enric Mas podrían formar esa nueva sociedad que intentara impulsar a los telefónicos a las victorias en las grandes vueltas, o al menos hasta el podio. La llegada del reciente oro olímpico en Tokio sería un movimiento inteligente y de calidad.

Además, Movistar volvería a tener dos bazas para jugar en carreras como el Tour de Francia o La Vuelta con dos grandes aspirantes a las clasificaciones generales. Carapaz sabe lo que es pisar el podio de las tres grandes y Enric cuajó este pasado verano en la carrera de casa la mejor actuación de su carrera con un segundo meritorio segundo puesto tras Primoz Roglic. El ecuatoriano vería con buenos ojos abandonar INEOS y regresar a la que fue su casa y en este Giro de Italia se puede realizar el acercamiento de posturas necesario. Eso sí, su condición de gran corredor le convertiría en el ciclista mejor pagado del equipo, seguramente por encima de los 2,5 millones de euros de salario.

Su nombre se ha unido en las últimas fechas al de otro corredor, también de INEOS, que se postula a abandonar la formación británica para buscar una oportunidad como líder. Se trata de Daniel Felipe Martínez, el mejor corredor de los ingleses hasta la fecha este curso y que se postula como líder en el Tour. Ya ha sonado para Movistar y podría ser otra gran apuesta para los de Unzué, aunque menos contrastada que la de Carapaz.

Daniel Felipe Martínez durante una prueba contrarreloj Team INEOS Grenadiers

Dudas en casa

Estos dos movimientos podrían ser buenas opciones para Movistar. Incluso si pudieran llegar los dos de una tacada sería una jugada maestra por parte del equipo español. Aunque se antoja complicado que dos corredores con salarios potenciales por encima de los 2 millones pudieran llegar a la vez aunque se produzca la baja de Alejandro Valverde.

El adiós del 'Bala' supone un golpe terrible para un Movistar que podría quedar a la deriva. Enric Mas sigue siendo el número uno para las vueltas, pero este curso tampoco cuentan con la figura de Marc Soler, que se marchó a UAE en busca de un salario mejor y de otro tipo de responsabilidades tras no terminar muy bien en la casa española.

Con el adiós de Valverde no solo se pierde un generador de puntos y victorias y una leyenda total del pelotón. También se va el apoyo fundamental que tienen todos sus compañeros, el pegamento que durante dos décadas ha unido a una de las formaciones más regulares del pelotón intencional en el World Tour.

Las dudas las aporta la salida de Alejandro Valverde y el poco convencimiento que desprende un Iván Ramiro Sosa que llegó este verano desde INEOS y que no parece estar capacitado para liderar la formación en carreras de tres semanas. Ahora tiene un Giro de Italia por delante para demostrar lo contrario y para ganarse un lugar en el equipo que ahora mismo está en dudas y pendiente de un mercado que se está moviendo durante este Giro de Italia.

INEOS es el equipo más afectado ya que podría perder a Dylan Van Baarle, camino de Jumbo-Visma, y a Adam Yates, que vuelve con su hermano Simon a BikeExchange. El único nombre que ha sonado para reforzar la factoría petroquímica es Thymen Arensman, quien la prensa neerlandesa sitúa ya en un equipo que sigue esperando la recuperación de Egan Bernal y que le dará cada vez más galones al español Carlos Rodríguez. Mientras tanto, Movistar espera qué va a deparar el Giro para afinar sus movimientos.

[Más información: El adiós del 'Tiburón' Nibali: una carrera legendaria y un Giro de Italia como homenaje]

Sigue los temas que te interesan