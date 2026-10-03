España se frota las manos con Juan Ayuso mirando al Europeo: "Venimos con ambición y el circuito se le puede dar bien"

Se cumple una década desde que nació el Campeonato de Europa de ciclismo tal y como se conoce en la actualidad. Es una prueba joven y moderna, pero sobre todo es un terreno todavía sin conquistar para el ciclismo español.

Al menos en la prueba de ruta. Desde 2016 tan sólo el retirado Jonathan Castroviejo ha sido capaz de conquistar el oro en la modalidad de contrarreloj. Fue el año del estreno, pero desde entonces no hay más victorias. Ni en hombres ni en mujeres.

Ahora se abre una nueva oportunidad en el horizonte. En Eslovenia, la casa de Tadej Pogacar, pero sin la presencia del mejor ciclista del mundo. Por supuesto eso hace que el abanico sea mucho más amplio y que las opciones se multipliquen para todos.

#Montreal2026 | 🗣️Las declaraciones de Juan Ayuso sobre su carrera en Montreal 🌈



🎙️”Cuando se ha arrancado a falta de tres vueltas me ha pillado el tío del mazo. Me he encontrado vacío”.



¡A por la siguiente, Juan!#TeamESPciclismo🇪🇸 pic.twitter.com/uavS5Q53cW — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) September 27, 2026

Juan Ayuso será el gran líder de este equipo, una escuadra de seis confeccionada por Alejandro Valverde y que tiene seguramente mejores argumentos que la del Mundial por el estado de forma de los elegidos.

Uno de ellos es Joel Nicolau, y desde Eslovenia habla con EL ESPAÑOL ante su primera oportunidad con la selección española. Ilusionado, tratará de dar lo mejor para su líder junto a Urko Berrade, Cristian Rodríguez, Iván Romeo y Pau Miquel.

Opciones para Juan Ayuso

Si está a su mejor nivel, Juan Ayuso va a tener serias oportunidades de sumar un buen resultado en este Europeo. Es la sensación general, y también la que se desprende de la concentración de la selección española.

"Venimos con ambición y Juan será uno de los favoritos. El resto de compañeros vienen también de La Vuelta con buen golpe de pedal y vendrán con ganas de hacerlo bien", cuenta Joel Nicolau.

Reconocido el trazado, especialmente el circuito al que los corredores tendrán que dar cinco vueltas, el catalán reconoce que es duro y que la subida va a generar serios dolores de piernas.

"Es un circuito para Juan, le viene bien. No va a ser además como el Mundial, que eran muchos kilómetros. Aquí se suman muchas cosas y se le pueden dar muy bien", argumenta con esperanzas.

La cota tiene 2,1 kilómetros al 10,3% de pendiente media, pero la dureza no se termina ahí. Una vez coronado todavía quedan unos 3 kilómetros más de sube y baja antes de encarar el descenso, un pequeño tramo que puede marcar la diferencia.

El favoritismo recae todo sobre Remco Evenepoel, pero Primoz Roglic, Mads Pedersen, Giulio Ciccone o Pavel Sivakov son algunos de los nombres que tendrán sus oportunidades. Entre ellos, Juan Ayuso podría hacerse un hueco si recupera buen tras el Mundial.

Un debut con la Selección

El equipo de este Europeo es muy diferente al que Alejandro Valverde eligió para el Mundial. De hecho, tan sólo repite el líder, Juan Ayuso, mientras que el resto son nuevas caras.

Habrá piernas más frescas, pero sobre todo cabezas más despejadas. En el caso de Joel Nicolau, será además su debut con la selección absoluta de ciclismo, por lo que la ilusión será un factor que no le va a faltar de ninguno de los modos al ciclista de Caja Rural que además corrió el Tour de Francia este mismo año.

"Estoy muy agradecido y es una oportunidad muy bonita", dice ya desde el hotel a las afueras de Liubliana, la capital de Eslovenia.

Joel Nicolau, como líder de la montaña de La Vuelta en 2025. .

"Yo llego bastante bien. La semana pasada estuve corriendo en Croacia y la verdad es que me sentía competitivo. Después del Tour de Francia me costó un poco recuperar, pero en Croacia me noté otra vez bien", asevera pensando en el buen estado de forma en el que llegará al Europeo y que no ha pasado desapercibido para Alejandro Valverde.

Precisamente fue el seleccionador el que, con tiempo suficiente, le advirtió de que estaba dentro de sus planes para este Campeonato de Europa.

"Hablé con Alejandro a inicios de septiembre y me comentó que existía la posibilidad de ir al Europeo. Luego, al cabo de dos o tres días, me lo confirmó", recuerda el ciclista de Caja Rural.

Joel Nicolau, en el Tour de Francia. .

"A estas alturas de la temporada, que te llamen antes sirve más que nada para mentalizarte. Me había preparado para estar en Croacia y quizás terminar la temporada este mismo fin de semana. Ya en cuanto a preparación física, poco más puedes hacer", asevera Nicolau.

Eso sí, el empujón de participar en el Europeo es algo que anímicamente lo va a notar: "Terminar el año con un Europeo te da una motivación extra. Si estás mentalizado para sufrir puede salir una buena carrera".

Además, Joel Nicolau tiene una conexión especial con Eslovenia, algo que quizás puede haber influido en la decisión de Valverde: "Tengo bonitos recuerdos de la Vuelta a Eslovenia, se me da bien la orografía de aquí y se me puede adaptar muy bien. La selección va con Juan y espero poder estar ahí para echar una mano de cara al final".

Por el momento la expedición española ya ha triunfado a las primeras de cambio de nuevo en las categorías inferiores con el oro de Héctor Álvarez en sub23. Este domingo será el turno de los mayores.