Héctor Álvarez sigue imparable y se proclama campeón de Europa sub23 en Eslovenia

El ciclismo base español sigue imparable. Después de unos Mundiales históricos, los Europeos que se disputan en Eslovenia llevan el mismo camino. Héctor Álvarez se proclamó este viernes campeón de Europa en la prueba de ruta con una gran victoria en solitario que confirma su calidad y su progresión.

El de Benidorm aprovechó un tramo favorable de la carrera a unos 33 kilómetros de la meta para lanzar un ataque que parecía definitivo.

Con la carrera seleccionada, el resto de los favoritos que se encontraban en el grupo fueron incapaces de seguirle, pero el conjunto belga se organizó en la persecución y Héctor volvió a ser neutralizado.

🏅 EL ORO QUE LE FALTABA



🏆 𝙃𝙚́𝙘𝙩𝙤𝙧 𝘼́𝙡𝙫𝙖𝙧𝙚𝙯 se proclama campeón de Europa sub-23 en ruta después de marcharse en solitario en los kilómetros finales#EuroRoad26 #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/rJsO2fYjAS — Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 2, 2026

Eso sí, perdió su ventaja justo al coronar por última vez la cota, así que de nuevo quedaba terreno favorable por delante. Ahí el español volvió a demostrar su increíble potencia.

Aprovechó las dudas del resto de sus adversarios para abrir otros segundos preciosos de ventaja y mantener esa renta hasta la llegada a la meta.

La plata fue a parar a manos del polaco Jan Michal Jackowiak, que entró a 20 segundos de Álvarez, mientras que el bronce fue para el belga Niels Driesen, que terminó a 32 segundos.

Entre el Mundial y el Europeo

Héctor Álvarez está firmando un final de temporada espectacular con sus participaciones en el Mundial y en el Europeo. Y es que a su oro en la ruta del Campeonato de Europa -competirá también en crono, donde será uno de los favoritos- hay que sumarle la estelar actuación en el Campeonato del Mundo en Montreal.

Héctor Álvarez se marchó del Mundial con dos medallas colgadas al cuello. Se estrenó en la contrarreloj con un bronce que le dejó un sabor agridulce. Durante gran parte de la prueba fue marcando el mejor tiempo y finalmente se quedó a 11 segundos del ganador.

🧨 Héctor Álvarez está rumbero: su ataque a 34 kilómetros de meta para poner la directa y marcharse en solitario#EuroRoad26 #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/IlWfGxlhoa — Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 2, 2026

En la ruta, dio un paso más pero también se quedó con sensaciones encontradas. Héctor se colgó la plata al imponerse en el grupo que persiguió al ganador. El de Benidorm lamentó no haber podido alcanzar el oro.

La temporada que viene Héctor Álvarez contará con contrato profesional con el primer equipo del Lidl-Trek. Eso quiere decir que el próximo curso ya no podrá competir en categoría sub23 en los Mundiales o en los Europeos.

Dejará por lo tanto la categoría aparte de con las medallas obtenidas en este curso, con el bronce logrado en la ruta del año pasado en Francia.