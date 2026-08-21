La Vuelta de las despedidas: el último baile de Pello Bilbao, el adiós de Jesús Herrada y la agonía de Kern Pharma

El inicio de La Vuelta siempre es un momento de ilusión y de esperanza para un ciclista. 21 días por delante para ponerse a prueba, exprimirse al límite y ver si es capaz de alcanzar sus objetivos para llegar con éxito al final. Pero el pistoletazo de salida de este año también supondrá el inicio del fin para algunos que ya han decidido decir adiós al ciclismo profesional al final de esta temporada.

Son varios los ciclistas de renombre que no competirán más allá de 2026. Alguno de ellos, de hecho, no volverá a correr una vez que termine La Vuelta. Muchos de ellos son ilustres del pelotón español. Jesús Herrada, Pello Bilbao y seguramente David de la Cruz están ante su última experiencia en la carrera de casa.

Otro veterano y figura importante de los últimos años en el pelotón internacional como Steven Kruijswijk también lo deja cuando finalice esta temporada. Y con especial angustia se mira la situación de Kern Pharma, una estructura que puede estar ante su última participación en la ronda española por su futuro incierto.

Jesús Herrada, triple ganador en La Vuelta

El anuncio de la retirada de Jesús Herrada llegó pocas horas antes del inicio de La Vuelta. Fue tajante el manchego, no volverá a competir después de la ronda española, se despedirá por todo lo alto, en la carrera que más gloria le ha dado en su carrera deportiva.

"Quién me iba a decir a mí que esa carrera de triciclos en mi barrio iba a marcar el comienzo de esta gran aventura. Es complicado explicar tantos recuerdos, tantas emociones, tantos kilómetros...", dijo en una emotiva carta de despedida en la que repasó todo su viaje por el ciclismo.

A sus 36 años, el de Mota del Cuervo ha dicho basta tras una dilatada carrera a sus espaldas. En Movistar Team tuvo su primer contacto con la élite y corrió allí siete temporadas. Entonces sintió la necesidad de cambiar de aires y en 2018 fichó por el Cofidis francés, donde vivió sus mejores momentos durante otros ocho años.

Esta temporada, quizás barruntando ya su decisión final, firmó por el Burgos Burpellet BH, un lugar más familiar para sus últimos meses como ciclista profesional.

Herrada buscará una última victoria en la competición que más le ha marcado. Ha sido líder de La Vuelta y tiene tres victorias de etapa (2019, 2022 y 2023). Doble campeón de España, se marchará sin hacer demasiado ruido, con un perfil discreto acorde a su personalidad.

Pello Bilbao y una cuenta pendiente

El de Gernika dice adiós al ciclismo profesional después de quince temporadas en activo. También con 36 años su cuerpo y su cabeza han decidido que no deben alargar más la alta exigencia actual y que ha llegado el momento de colgar la bicicleta.

Pello seguramente ha sido uno de los ciclistas españoles más infravalorados de los últimos años. Un corredor siempre presto para rendir en la alta competición, se marchará con 17 victorias si no añade ninguna más a su palmarés en lo que resta de temporada.

El ciclista español Pello Bilbao, celebrando su victoria en la etapa 10 del Tour de Francia 2023 Reuters

Tras pasar por las filas del Euskaltel Euskadi y del Caja Rural en sus inicios, el vasco dio el salto al equipo Astana en 2017 y posteriormente, en 2020, firmó por el conjunto Bahrein hasta esta precisa temporada.

Memorable fue su actuación en el Giro de Italia 2019, una de las carreras que guardará con más cariño, con dos victorias de etapa y una actuación sensacional. También conquistó el Tour de Francia al ganar en la edición de 2023 la décima etapa.

Precisamente tiene una cuenta pendiente con La Vuelta, la única grande donde no ha conseguido ganar, y la que menos ha corrido en los últimos años. Ahora tratará de cerrar el círculo.

David de la Cruz se lo piensa

Quien todavía no ha confirmado oficialmente su retirada pero sí ha insinuado que podría estar ante sus últimos coletazos en el ciclismo profesional es David de la Cruz.

Con 37 años es viejo rockero todavía aguanta en el pelotón rindiendo a buen nivel y con una actitud siempre muy positiva. En el Pinarello Q36.5 ha encontrado estos últimos tres años un lugar seguro en el que poder aportar su experiencia dentro de un entorno muy favorable para él.

De la Cruz fue campeón de España contrarreloj hace dos años, síntoma de que la veteranía no está reñida para él con los buenos resultados.

En La Vuelta siempre se ha sentido especialmente a gusto. Con once participaciones ya en las piernas, va a por la docena en este 2026. Consiguió su primera y única victoria de etapa en la ronda española hace justo diez años, pero además ha firmado varios top10 que siempre le han confirmado como un corredor regular con una buena conexión con la carrera.

Si el cuerpo le respeta más de lo que lo hizo en la edición del año pasado, De la Cruz seguro que será protagonista en el posible año de su despedida.

Kern Pharma, en el aire

El equipo navarro podría estar ante su última participación en La Vuelta. La marca Kern Pharma anunció hace unos meses que dejará el patrocinio de la escuadra al final de la presente temporada, y Juanjo Oroz, el mánager, sigue en la búsqueda desesperada de un nuevo patrocinador que pueda dar viabilidad al proyecto.

Pese al incansable trabajo de Oroz, los días pasan y los apoyos no llegan. De hecho, la dirección ha dado libertad a sus ciclistas para que puedan negociar con otros equipos y no quedarse 'colgados' a final de temporada si la estructura no sigue.

Este año Kern Pharma regresa a La Vuelta y en la retina de cualquier aficionado está el milagro que consiguió hace dos ediciones, en 2024, cuando logró tres victorias de etapa.

Los dos triunfos de Pablo Castrillo, ahora en Movistar Team, y el de Urko Berrade, que tratará de repetir gesta, resonaron en el mundo entero. Será muy complicado llegar a una actuación similar, pero en el equipo querrán dar el último empujón para intentar solventar la situación.

Kruijswijk, adiós a un clásico

Casi 20 años después de comenzar en el ciclismo de forma seria, Steven Kruijswijk dice adiós esta temporada a la competición.

El corredor neerlandés es, indiscutiblemente, uno de los corredores más reconocidos del pelotón internacional en los últimos años.

Kruijswijk en cabeza de carrera durante el ascenso a la Croix de Fer. Reuters

23 grandes vueltas contemplan esta dilatada carrera de un ciclista que ha tenido el rol de líder y que con el paso del tiempo ha sabido adaptarse a un papel más secundario, sacrificándose al servicio de sus líderes como Jonas Vingegaard.

9 Giros, 7 Tours de Francia y otras 7 Vueltas están en sus piernas, y ahora correrá en España por octava ocasión. Se quedó a las puertas del podio en el Giro de 2016, también en La Vuelta de 2018, pero sí que subió al tercer escalón en el Tour de Francia de 2019. Se marcha un clásico del ciclismo moderno.