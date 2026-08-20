Tadej Pogacar, 27 años: "Me gustó mucho mi infancia, siempre sentí que mis padres nos educaron bien"

Detrás del aura de invencibilidad que rodea a Tadej Pogacar, el ciclista que ha reescrito la historia moderna de este deporte destrozando pelotones enteros, se esconde un joven forjado en la más absoluta normalidad de un hogar humilde en la localidad de Komenda, Eslovenia.

Lejos de las presiones tóxicas que suelen asfixiar a tantos niños prodigio en la actualidad, los cimientos de su éxito mundial no se construyeron sobre una exigencia desmedida, sino sobre el afecto, la libertad y el profundo sentido común de sus padres, Mirko y Marjeta.

En el seno de la familia Pogacar, el rendimiento puramente deportivo o el expediente académico perfecto nunca fueron una obsesión que alterara la paz de la casa. Sus padres priorizaban el bienestar emocional, el descanso adecuado y la educación en valores por encima de cualquier otra métrica de éxito.

En una sincera entrevista concedida al diario británico The Times, el propio campeón esloveno reflexionaba sobre esta dinámica tan sana durante sus primeros años de vida: "Recuerdo que mis malas notas en el colegio me preocupaban más a mí que a mis padres. A ellos les gustaba que nos acostáramos a una hora razonable y que nos portáramos bien. Me gustó mi infancia y siempre sentí que mis padres nos educaron bien".

Esta tranquilidad hogareña, libre de agobios, fue el terreno fértil perfecto para que su inmensa pasión floreciera sin presiones.

Sin embargo, el inquebrantable gen competitivo de Tadej no nació por arte de magia, sino que se forjó en las carreteras locales bajo la sombra de su primer gran rival y su máximo referente: su hermano mayor, Tilen. Fue precisamente él quien lo introdujo de lleno en el exigente mundo de los pedales y quien lo obligaba a dar siempre el máximo en cada salida conjunta.

Al recordar aquellos inocentes pero feroces entrenamientos infantiles, Pogacar relata con evidente admiración: "Tilen era un ciclista muy bueno, muy rápido. Siempre encontraba la manera de ganarme. En cada señal de pueblo, corríamos a toda velocidad y él ganaba",

Aquellos inolvidables sprints fraternales parecían el prólogo evidente de dos carreras deportivas destinadas a brillar en la élite profesional. No obstante, el deporte de alto rendimiento es caprichoso y exige un nivel de sacrificio que no todos desean asumir. "Entonces, un día, cuando tenía 16 o 17 años, ya no quiso seguir haciéndolo".

Hoy, mientras Tadej colecciona maillots amarillos y domina las grandes vueltas, el destino de ambos sirve como una hermosa lección de perspectiva. Pogacar concluye resumiendo lo impredecible que es la vida: "Sois hermanos, tenéis los mismos padres, el mismo talento. Y hay pequeñas cosas que marcan la diferencia y ni siquiera os dais cuenta. Mi hermano ahora es el encargado de logística de una empresa de transporte en Liubliana y disfruta de su trabajo. Yo crecí sabiendo que era mejor que yo."