Así será el recorrido de la crono de La Vuelta por Mónaco: "Compartimos el circuito de Fórmula 1 en un 70%"

Restan poco menos de dos semanas para que dé comienzo La Vuelta. La última grande de la temporada, con la confirmación de la presencia de Tadej Pogacar, saldrá desde Mónaco y terminará en Granada de manera excepcional.

Esa salida desde Mónaco cuenta con un gran atractivo que va a hacer las delicias no sólo de los aficionados al ciclismo, sino también de los más apasionados de la Fórmula 1.

Y es que la primera etapa, una contrarreloj individual, transitará por las calles del Principado y sobre todo compartirá una buena parte de su recorrido con el circuito habitual de la mítica carrera de F1.

Aportará un toque diferencial este primer día a la carrera. Al margen de lo que suceda deportivamente, a nivel visual la prueba generará un gran impacto y también servirá para atraer miradas y atención de los más curiosos.

Unas imágenes familiares

Cualquier aficionado de la Fórmula 1 se conoce al dedillo cada curva y recoveco del circuito de Mónaco. Por eso, le será fácil identificar una buena parte de los 9,4 kilómetros con los que contará la contrarreloj inicial.

"Diría que hacemos cerca de un 70% del circuito habitual de la Fórmula 1", comentó Kiko García, director técnico de La Vuelta y uno de los grandes artífices cada año del recorrido, en el Podcast Oficial de la carrera.

"La meta va a estar donde es el final de la F1. Lo que no hacemos es la misma salida. Salimos desde el Casino y hacemos las curvas de bajada hacia el túnel que son bastante divertidas", relató Kiko García.

El director técnico de la carrera también confirmó que los ciclistas pasarán de uno en uno por el emblemático túnel para seguir después por el puerto, en esas habituales estampas con los multimillonarios yates atracados junto a la carretera.

"Hacemos el túnel completo, toda la zona del puerto y después la llegada a la meta también es igual", confirmó Kiko.

Eso sí, este paso por el circuito habitual de Fórmula 1 será tan sólo una pequeña parte del recorrido de la contrarreloj inicial que contará con 9,4 kilómetros. "Después se alarga un poquito el recorrido hacia la otra parte del país", confirmó Kiko García.

Un reclamo extradeportivo

La salida desde Mónaco no sólo servirá para alzar el telón de La Vuelta, sino que también supondrá un reclamo mucho más allá del ciclismo.

A nivel de imagen, la carrera española generará un gran impacto al desenvolverse desde un lugar tan emblemático y reconocido, y seguro que tendrá consecuencias muy positivas para La Vuelta.

"El glamour, el prestigio, la relación con el mundo del motor... Todo eso son factores que, sin duda, van a hacer que la gente esté muy a la expectativa de ver qué ocurre allí con La Vuelta", contó Kiko García.

"Recuerdo cuando salió el Tour de Francia desde allí con una crono bastante más larga. Ellos pasaban a Francia, pero nosotros no. Salimos del Principado y creo que va a tener un impacto bastante potente", relató el director técnico de La Vuelta.

El 22 de agosto es el día marcado para que La Vuelta se abrace con el mundo del motor y, durante un día, comparta su mismo territorio. Un lugar en el que Pogacar, residente en Mónaco, se sentirá como en casa camino de cerrar la triple corona.