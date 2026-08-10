El 'fenómeno Paula Blasi' se confirma en el Tour de Francia: "Está hecha de otra pasta"

Ganadora de la Amstel Gold Race, increíble vencedora de La Vuelta y top5 en el Tour de Francia. Ese va a ser, así a vuelapluma, el 2026 de Paula Blasi como impresionante revelación de la temporada ciclista en el pelotón femenino.

Es normal que su entrenador y descubridor, Fran Escolà, apele a lo más profundo de su alma para describir lo que está haciendo su pupila: "Paula está hecha de otra pasta", dice para EL ESPAÑOL pocas horas después de su éxito en el Tour.

Los mencionados no son los únicos éxitos de Blasi este curso, pero sí los más sonados. También ganó la Volta a Catalunya, el Tour de los Pirineos o en Durango, triunfos que no hacen sino refrendar que estamos ante el año del alumbramiento de una gran estrella del deporte español. No es sólo cosa del ciclismo.

Paula Blasi saluda al público. REUTERS

Un Tour con polémica

Paula Blasi llegó al Tour de Francia entre esperanzada y a la vez en cierto modo discutida por su propio equipo. Desde el UAE Team L'IMAD decidieron otorgarle un papel secundario a la catalana y plegar su talento a los intereses de Elisa Longo, la líder indiscutible, y también de Dominika Wlodarczyk.

Por una parte comprensible. Blasi, debutante en el Tour de Francia con apenas 23 años en su primera gran temporada completa como profesional. Cuando menos polémico, sin embargo, por otro lado, al tratarse de una de las ciclistas más en forma del momento y flamante campeona de La Vuelta. Se rumoreaba que quizás era un castigo por su posible salida del equipo.

Con esas sensaciones agridulces se plantó Blasi en la carrera francesa, dispuesta a experimentar en sus propias carnes cómo era correr por primera vez un Tour de Francia.

Hizo lo que le pidieron desde el equipo. También lo que pudo, y eso con el potencial de Paula es mucho. Tanto, como que siendo una gregaria y estando al servicio de dos compañeras terminó siendo quinta y además la segunda mejor ciclista del UAE Team.

"Estoy muy satisfecho de que haya tenido la fortaleza mental necesaria para sobreponerse a las situaciones y circunstancias que le ha planteado el Tour y sacar a la luz todo el trabajo realizado", dice con mucho orgullo Fran Escolà.

Una actuación soberbia

Paula Blasi no falló ningún día. Su Tour fue sensacional. Al servicio de sus líderes por un lado, dejando claro la calidad que tiene y el motor con el que cuenta en las piernas por otro. Una doble cara, más difícil todavía.

La catalana se enfundó el maillot blanco de mejor joven de la carrera desde el primer día. Todo un premio ya para ella vestir esa prenda en su debut. A punto estuvo de retenerla para el podio de Niza.

Los primeros días los pasó sin complicaciones, a la altura de lo que exigía la carrera, y a la cuarta jornada llegó la contrarreloj. Ahí se soltó con una actuación a la altura -e incluso mejor- que sus líderes de equipo, lo que le sirvió para dar un golpe encima de la mesa.

Paula Blasi, a la izquierda, cruza la meta en la última etapa del Tour de Francia. REUTERS

Al día siguiente, camino de Beaujolais, fue la única vez que perdió tiempo de manera clara. Normal y lógico, teniendo en cuenta que se había dado un calentón increíble desempeñando su rol de gregaria y sacrificándose para sus compañeras. Y aún así nunca arrojó la toalla ni dio la carrera por perdida.

Su actuación en el Mont Ventoux, donde aguantó con Marlen Reusser, Elisa Longo y compañía, fue prodigiosa, y el último día de la carrera camino de la meta de Niza se dio el gustazo de terminar segunda la etapa para subir dos puestos de una tacada en la general y colarse así en el top5 en el año de su debut.

"Personalmente, estoy muy contento con el rendimiento de Paula. No es fácil obtener estos resultados en su primer año disputando las Ardenas, la Vuelta a España y ahora, tras conocer su participación con solo un mes de antelación, mostrarse tan solvente como lo ha hecho en el Tour", cuenta Escolà.

"Para mí, trabajar como lo ha hecho, con la fatiga acumulada que eso supone, y ser capaz de rendir al nivel que mostró en el Mont Ventoux o en esta última etapa en Niza es algo que, como preparador, tampoco podía prever. Paula está hecha de otra pasta", dice su entrenador, incluso sorprendido por las capacidades de su pupila.

Un año de ensueño

El 2026 de Paula Blasi queda como un año para enmarcar. A sus 23 años y todavía en plena progresión, es una de las explosiones más bestiales que se recuerdan en el deporte español en los últimos tiempos.

La catalana afrontaba su primera temporada completa como profesional y los resultados han superado cualquier expectativa. Pese a que venía avisando, nadie podía esperarse algo así.

"Todavía tengo que hacer con ella la valoración y el análisis posterior. Conociéndola, sé que seguramente no estará satisfecha al cien por cien y ya hemos identificado muchos aspectos en los que podemos mejorar", dice Fran Escolà, ya incluso mirando al futuro de forma ambiciosa.

La victoria en la Amstel Gold Race, una carrera de mucho postín a la que además acudió casi por casualidad, fue el inicio de todo. Desde entonces, cuatro meses frenéticos de victorias casi ininterrumpidas y actuaciones de un increíble nivel coronadas con la victoria en La Vuelta.

Ahora, el top5 en el Tour no hace sino refrendar que estamos ante una estrella. "Le insistiré en que dé valor a todo lo conseguido, lo disfrute y, después, volvamos a soñar y a trabajar para alcanzar todo aquello que se proponga", dice su entrenador.