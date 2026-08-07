La Vuelta cambia el rumbo de la exigente etapa reina por los desprendimientos de febrero, pero mantiene su dureza

La organización de La Vuelta 2026 se ha visto obligada a introducir un cambio de última hora en una de las jornadas más esperadas de la carrera. Los daños provocados por los desprendimientos en el Alto de Hazallanas obligan a rediseñar el recorrido de la etapa 20.

La decisión llega después de varios meses de seguimiento del estado de la carretera, afectada por el temporal que golpeó la provincia de Granada el pasado mes de febrero. Finalmente, los responsables de la prueba concluyeron que el puerto no reunía las condiciones necesarias para garantizar la seguridad del pelotón.

El cambio afecta a la considerada etapa reina de esta edición, que se disputará entre La Calahorra y el inédito Collado del Alguacil. Aunque ha desaparecido Hazallanas del trazado, la organización ha mantenido la misma exigencia de la etapa.

La principal novedad es la incorporación del Puerto de El Duque, una ascensión muy exigente situada en la misma zona. Además, el recorrido pasa a incluir un doble paso por El Purche antes del ascenso definitivo al Collado del Alguacil.

Con esta modificación, el kilometraje apenas sufre variaciones y se mantiene en torno a los 186 kilómetros. La organización ha querido insistir en que la dureza va a ser la misma pese a los cambios.

Tadej Pogacar celebra su victoria en Andorra en La Vuelta 2019. EFE

Los desprendimientos registrados durante el invierno dañaron gravemente la carretera de acceso a Hazallanas, afectaron varios tramos del firme, haciendo imposible completar las obras de reparación antes del paso de la carrera.

Durante los últimos meses se han estudiado distintas alternativas para conservar la esencia de la etapa. Entre ellas figuraba precisamente El Duque, una subida que ya había sido contemplada como plan de emergencia si no se lograba rehabilitar Hazallanas.

El Duque es un puerto conocido por sus fuertes pendientes y por atravesar una zona muy arbolada, aunque presenta una carretera más estrecha que la de otros ascensos habituales de Sierra Nevada. Su inclusión permitirá mantener una jornada decisiva para la clasificación general.

Etapa 20 de la Vuelta. La Vuelta

La etapa continuará terminando en el Collado del Alguacil, un puerto inédito de esta edición. Los corredores afrontarán allí el último gran examen antes del desenlace de la carrera en Granada.

La Vuelta 2026 arrancará el 22 de agosto en Mónaco y finalizará el 13 de septiembre. La penúltima etapa seguirá siendo el gran escenario para decidir la clasificación general, pese a un cambio obligado por causas completamente ajenas a la organización.